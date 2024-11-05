叱吒2024門票 即睇各大品牌換飛方法 寶礦力水特/昂坪360/長榮航空 (持續更新)

由商業電台叱咤903主辦的《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》，將於2025年1月1日在亞洲國際博覽館ARENA舉行。各大品牌如寶礦力水特ion water、昂坪360、長榮航空、PURDORI 及sim Credit Card等，紛紛推出換飛及抽獎活動，各位樂迷不要錯過！ 叱吒 2024 門票｜寶礦力水特 ion water 寶礦力水特ion water連續第3年請大家睇叱咤頒獎禮，送出總共200張《sim Credit Card呈獻2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》門票。由即日開始至2024年12月12日，購買任何正貨ion water產品滿$30，並於2024年12月13日晚上11時59分或以前，凡購買任何正貨ion water產品滿$30，憑正本收據到寶礦力水特官方網站(www.pocarisweat.hk/luckydraw/)上載正本收據照片、英文姓名、電郵地址、聯絡電話和身份證英文字母及頭3位數字等相關資料，即可參加抽獎，有機會獲得《sim Credit Card呈獻2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》門票2張，得獎名額共100個，買得愈多，中獎機會愈大！得獎名單將於2024年12月17日刊登於星島日報、英文虎報（The Standard）及寶礦力水特網站公布，得獎者請依指示領獎。

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叱吒 2024 門票｜ PURDORI PURDORI送上《sim Credit Card 呈獻2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》門票換領福利回饋眾支持者，由即日開始至12月15日期間，於任何一間 FACESSS 門店內購買 PURDORI 產品滿$1,000，並於社交專頁FB / IG上 Follow、Like 及留言，即可參加扭蛋遊戲一次，有機會獲得叱咤頒獎禮門票一張或其他精美禮品。 凡參與5次扭蛋而仍未抽得門票者，則可憑發票獲贈叱咤頒獎禮門票一張。而持有上次《903 AllStar籃球賽》換領活動中白色或黃色換領券的顧客，亦可優先參與叱咤頒獎禮門票的換領活動。門票將於12月4日後在店內換取，如對相關活動有任何爭議，PURDORI 保留最終決定權。

叱吒 2024 門票｜昂坪 360 由即日起至12月15日，於昂坪360乘坐指定纜車，即可參加抽獎並贏取《sim Credit Card 呈獻 2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》門票！ 登記抽獎方法 步驟一︰於推廣期內，賓客以指定車票乘坐昂坪纜車到達昂坪纜車站後，須於乘坐纜車當日上午11時至下午5時在昂坪市集360旅遊資訊中心進行抽獎登記。 步驟二︰賓客登記參加抽獎時，須向昂坪360職員出示指定車票並提供可接收本地短訊的手提電話號碼。登記完成後，參加者將收到登記確認短訊。請保留用於抽獎登記的指定車票。所有得獎者將於抽獎結果公佈日以登記時提供的流動電話號碼透過短訊方式獲個別通知。得獎者須於領獎時向核獎人員出示得獎短訊、用於登記抽獎的指定車票和手提電話號碼。如無法出示上述任何一項證明，將被取消得獎資格。 每個抽獎登記階段結束後，昂坪360將以電腦系統隨機抽出50名得獎者。每位得獎者可獲贈《sim Credit Card 呈獻 2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》門票2張。

叱吒 2024 門票｜ sim Credit Card 由即日起至2024年12月6號，首650名成功申請sim Credit Card，並簽滿$24,000嘅客戶，即可以拎到《sim Credit Card呈獻2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》門票2張，愈快簽夠，拎飛機會愈大！獎賞名額為650名。如名額已滿，只要喺發卡後90日內消費滿$24,000，亦可獲得價值高達$1,680嘅英皇戲院電影電子禮券12張！

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叱吒 2024 門票｜長榮航空 長榮航空都有送飛！由即日起至2024年11月30日，經長榮航空官網或手機程式購買以下任何一組機票組合，而出發日期為2025年3月31日或以前，完成登記即有機會贏取叱咤頒獎禮門票2張。