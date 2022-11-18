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2022-11-18 08:00:00

叱咤2022｜買Babo Botanicals產品滿$300 即可抽叱咤頒獎典禮門票兩張

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音樂界盛事《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於202311日，在亞洲國際博覽館ARENA舉行，現凡購買Babo Botanicals產品滿$300，即有機會獲得「Katch優惠平台呈獻《2022 年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》」門券兩張，2輪抽獎共送出320張叱咤頒獎禮門劵，由於參加者的總參加次數不限，購買次數愈多，中獎機會愈大。

𠮟咤頒獎禮門券大抽獎玩法：

1)1121日至1220日，於指定門市或網店成功購買Babo Botanicals任何正貨產品淨額滿$300，可憑相關發票於 http://www.babobotanicalshk-luckydraw.com登記參加抽獎

2)每名參加者總參加次數不限，參加資格以單一發票計算。購買次數愈多，中獎機會愈大。

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Babo Botanicals是美國製造的天然有機護膚品牌，最近踏入秋冬轉季天氣，不少人都出現肌膚敏感情況，Babo Botanicals的所有產品均經皮膚科醫學測試，不含常見致敏成分，有效滋潤保濕，一家大小都能安心使同。其中針對敏感濕疹肌系列，以有機金盞花及洋甘菊為主要成分，性質溫和零刺激，有助紓敏抗炎，加快肌膚細胞修復，保持肌膚潤澤。品牌產品亦採用全素配方、包裝可回收及不作動物測試，非常重視對地球的責任。

奇蹟保濕霜 $125、有機礦物防曬日霜 SPF40 $160 (下)奇蹟保濕霜(無香料)$145
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