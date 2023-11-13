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2023-11-13 17:15:00

叱咤2023｜寶礦力水特ion water 送200張「叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」門券

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叱咤2023｜寶礦力水特ion water 送200張「叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」門券

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寶礦力水特ion water送出200張「Katch優惠平台呈獻2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」門券，讓樂迷有機會親身參與頒獎禮，一同見證各獎項誕生，更可以參與現場投票，以行動支持心水歌手和歌曲。

寶礦力水特ion water 送200張「叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」門券

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由即日開始至20231214日（星期四），購買任何正貨ion water產品滿$30，並於20231215日晚上1159分或以前，到寶礦力水特官方網站(www.pocarisweat.hk/luckydraw/)填妥表格並上載正本收據，即可參加抽獎，有機會獲得「Katch優惠平台呈獻2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」門券2張，得獎名額共100名，買得愈多，中獎機會愈大。參加次數不限，唯每位參加者最多只能中獎一次。頒獎禮現場更將免費派發比水更補水的ion water，支援一眾輕流汗的樂迷補充電解質與水分，投入音樂頒獎典禮。

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寶礦力水特ion water200張「叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」門券詳情

參加方法：凡購買任何正貨ion water產品滿$30，憑正本收據到寶礦力水特官方網站(www.pocarisweat.hk/luckydraw/)上載正本收據照片、英文姓名、電郵地址、聯絡電話和身份證英文字母及頭3位數字等相關資料，即可參加抽獎，贏取叱咤頒獎典禮門券2張。

購買ion water產品日期：20231113日（星期一）至20231214日（星期四）

截止參加抽獎日期：20231215（星期四）晚上1159

抽獎結果公布日期：得獎名單將於20231218日刊登於星島日報、英文虎報（The Standard HK）及寶礦力水特網站 公布，得獎者請依指示領獎。

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