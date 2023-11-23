叱咤2023｜麥當勞App又請你睇show！ 捐錢即有機會獲得2023年叱咤樂壇頒獎典禮門票2張

由即日（11月23日）下午3時起至12月11日，在麥當勞App或餐廳內的點餐機掃瞄App內之指定捐款券，成功捐款港幣$90.3予香港麥當勞叔叔之家慈善基金，即可有機會獲得一票難求的《Katch 優惠平台呈獻 2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》 門票兩張！屆時各位善長可以彰顯愛心之餘，亦有機會親身參與陣容鼎盛的頒獎典禮和現場投票支持喜愛的歌手，欣賞現場歌手的精彩演出，#多謝你唱我同時，亦多謝大家捐贈愛心。

是次捐款活動會按特定序列選出100名得獎者，每位得獎者可獲活動門票兩張，而麥當勞App用戶可重複使用是次門票捐款券，惟每名合資格參加者最多只能獲奬一次，而得獎結果將於12月22日前通過登記電郵公佈。