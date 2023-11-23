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生活
2023-11-23 16:46:55

叱咤2023｜麥當勞App又請你睇show！ 捐錢即有機會獲得2023年叱咤樂壇頒獎典禮門票2張

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叱咤2023｜麥當勞App又請你睇show！ 捐錢即有機會獲得2023年叱咤樂壇頒獎典禮門票2張

叱咤2023｜麥當勞App又請你睇show！ 捐錢即有機會獲得2023年叱咤樂壇頒獎典禮門票2張

萬眾矚目的樂壇年度盛事《Katch 優惠平台呈獻 2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於明年11日載譽歸來，即日起（1123日），麥當勞宣佈與商業電台881903再度合作推出愛心慈善活動「SHOW畀你睇」，捐錢即有機會獲得2023年叱咤樂壇頒獎典禮門票2張。即睇詳情！

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由即日（1123日）下午3時起至1211日，在麥當勞App或餐廳內的點餐機掃瞄App內之指定捐款券，成功捐款港幣$90.3予香港麥當勞叔叔之家慈善基金，即可有機會獲得一票難求的《Katch 優惠平台呈獻 2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》 門票兩張！屆時各位善長可以彰顯愛心之餘，亦有機會親身參與陣容鼎盛的頒獎典禮和現場投票支持喜愛的歌手，欣賞現場歌手的精彩演出，#多謝你唱我同時，亦多謝大家捐贈愛心。

是次捐款活動會按特定序列選出100名得獎者，每位得獎者可獲活動門票兩張，而麥當勞App用戶可重複使用是次門票捐款券，惟每名合資格參加者最多只能獲奬一次，而得獎結果將於1222日前通過登記電郵公佈。

《 Katch 優惠平台呈獻 2023年度叱咤樂壇流行榜 頒獎典禮 》 門票捐款券 《 Katch 優惠平台呈獻 2023年度叱咤樂壇流行榜 頒獎典禮 》 門票捐款券

捐款活動時間：21123日下午3時起至1211日晚上1159分或之前

《叱咤頒獎禮》日期 202411

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