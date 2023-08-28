吃貨攻略︱滿足你的中菜胃 矜貴盆菜 /消暑中式甜品 /清酒配對中菜餐單/魚子醬月餅

吃貨攻略︱滿足你的中菜胃 豐食FEAST鮑魚花膠三重奏盆菜 網上到會專門店豐食FEAST的盆菜一向大受歡迎，今年推出用料矜貴的鮑魚花膠三重奏盆菜（6位享用，原價$1,698，9折優惠價$1,528），用上極品紅燒鮑魚、鮑汁燴花膠、蜜餞富貴金蠔和鮑汁扣鴨掌等上乘食材。店家嚴選挪威鱈魚膠，以鮑魚汁慢火炆煮3小時，直至鮑魚汁完全融入花膠當中；而蜜餞富貴金蠔，便嚴選20至30頭的上等金蠔，並以麥芽糖等配料烹煮，非常入味。此外，更有吉祥茄汁大蝦、手打髮菜鯪魚球、黃金咖哩魷魚及酸甜齋等多走配料，用料十足。凡預訂鮑魚花膠三重奏豐食盆菜，即可獲贈價值$298的翡翠冬菇炆原隻元蹄，優惠只適用於即日起至10月3日期間送貨的所有訂單，數量有限，送完即止。而即日起至9月18日期間預訂任何盆菜，即可享9折早鳥優惠，消費滿淨價$1,200或以上即享免運費優惠。 今年推出用料矜貴的鮑魚花膠三重奏盆菜（ 6 位享用，原價 $1,698 ， 9 折優惠價 $1,528 ）。

凡 預訂鮑魚花膠三重奏豐食盆菜，即可獲贈價值 $298 的翡翠冬菇炆原隻元蹄 。 以滷水汁滷煮，並加入冰糖去除鹹豬手的肥膩感，再以凍水浸足一晚並配以雞油、薑蔥及蠔油等炆煮，啖啖肉 。 FEAST https://feast.com.hk/

吃貨攻略︱滿足你的中菜胃 沙田 18 中菜廳 全新 創意 消暑甜品 沙田 18 中菜廳的甜品，一向是令人期待萬分的部分，餅房主廚賴耀輝師傅，再次創作出多款消暑甜品。自家製雪糕系列，有全新的糖冬瓜開心果雪糕(HK$50)，果仁香味濃郁，糖冬瓜味清甜；鹹蛋黃雪糕(HK$50)，就用上 20 個或以上的鹹蛋黃製作，入口帶有鹹蛋黃的甘香。再度回歸的菠蘿洛神花雪葩(HK$50)，鮮艷奪目的紅寶石色澤為眼球消暑，入口酸甜，非常解膩。 人氣 自家製雪糕系列 ，有 鹹蛋黃雪糕 ( HK $50) 及 糖冬瓜開心果雪糕 。 沙田 18 中菜廳

沙田澤祥街 18 號沙田凱悅酒店 4 樓

吃貨攻略︱滿足你的中菜胃 逸軒 X 土井酒造開運清酒配搭粵式美饌 出產自日本靜岡縣的開運清酒，清爽且香氣層次豐富，配搭粵菜有意想不到的效果。逸軒推出名為「開運 ‧ 感嚐 清酒師房菜」(每位 HK$1,180)的餐單，由總廚李家鋌師傅設計，多款菜式配以四款清酒，令人驚喜不斷。前菜的沙薑蟶子，配以口感清爽、帶水果香氣的開運貓純米吟釀，提升蟶子的鮮味。而以八珍醋炆煮蝴蝶腩，便配搭馥雅豐郁，香氣層次豐富的開運特別本釀造，有解膩作用。清酒師房菜限定供應。 逸軒推出土井酒造開運清酒配搭粵式美饌，以四款清酒配以 總廚李家鋌師傅 設計的菜式。

前菜的 沙薑蟶子 ，配以 口感 清爽 、 帶水果香氣 的開運貓純米 吟釀 ，提升 蟶子 的鮮味。

而以 八珍醋炆煮蝴蝶腩， 便 配搭馥雅豐郁，香氣層次豐富的開運特別本釀造 ，有解膩作用。 逸軒

沙田源康街 1 號帝逸酒店 2 樓

吃貨攻略︱滿足你的中菜胃 魚子醬月餅 Royal Caviar Club自推出魚子醬月餅以來，一直大受歡迎。品牌今年繼續與法式糕餅大師Gael Majchrzak攜手創作全新配搭的魚子醬月餅(HK$580)。4款全新口味，外層是法國的濃黑朱古力及白朱古力脆皮，分別包裹矜貴的意大利黑松露、北海道芝士蛋糕、義大利草莓及馬達加斯加雲尼拿口味，層次豐富有驚喜。 Royal Caviar Club 全新魚子醬月餅 (HK$580) ，一盒有四款口味。 Royal Caviar Club https://www.royalcaviarclub.com/