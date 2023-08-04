吃貨攻略｜$288嘆海鮮燴飯 價錢親民西班牙菜 / The Lounge & ARGO 新菜式 法式海鮮燉鍋 / 一次過品嚐20個縣 地道日本美食

吃貨攻略｜$288嘆海鮮燴飯 價錢親民西班牙菜 / The Lounge / ARGO 新菜式法式海鮮燉鍋 / 一次過品嚐20個縣 地道日本美食

吃貨攻略 ｜價錢親民西班牙菜 $288嘆海鮮燴飯充滿家的味道 位於上環的EL VASO DE ORO，以正宗傳統西班牙人的家庭味道為主打，並加入本地新鮮食材，達致真正的「FARM-TO-TABLE」。來自西班牙籍主廚主打多款以海鮮為主的Tapas，將西班牙不同的城鎮地道滋味帶給食客。前菜鷹嘴豆燴牛肚$138，醬汁甜中帶辣，牛肚軟腍入味，相當醒胃，是經典的西班牙美食。經典西班牙海鮮燴飯$288，鋪滿豐富的海鮮，是每枱必點的菜式之一。 EL VASO DE ORO│上環西街44號地舖

吃貨攻略 ｜The Lounge / ARGO新菜式 Four Seasons新任法籍總廚Maxime Luvara 疫情過後，香港各大星級酒店繼續增強實力，四季酒店最近請來法藉名廚Maxime Luvara出任行政總廚，為各餐廳包括The Lounge、行政貴賓廳、Gallery、ARGO雞尾酒吧和池畔餐廳設計新菜單。出生於意大利並擁有法國血統的他，曾在摩納哥Le Louis XV、法國Le Buerehiesel、法國Troisgros工作，這背景讓他充分了解兩大高端餐飲聖地的烹調技巧和食材知識，精通兩地菜式，並將過去30年在各米芝蓮星級餐廳和世界頂級酒店的精彩味道帶給香港食客。 Seafood Cocotte$580─The Lounge新menu之一的法式海鮮燉鍋，鍋內的北海道帶子、海鱸魚、藍蝦、蘑菇、時令蔬菜，加上白酒濃湯醬汁，滿滿的法式風情。

Homemade Artichokes Raviolo$350─自家製菜薊意大利雲吞，餡料有魷魚、意大利乳清芝士、蘑菇等等，雲吞再放上數片意大利頂級豬背油，配上菜薊濃醬，脂香四溢。 香港四季酒店│中環金融街8號