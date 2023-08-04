吃貨攻略｜$288嘆海鮮燴飯 價錢親民西班牙菜 / The Lounge & ARGO 新菜式 法式海鮮燉鍋 / 一次過品嚐20個縣 地道日本美食

吃貨攻略｜價錢親民西班牙菜 $288嘆海鮮燴飯充滿家的味道
位於上環的EL VASO DE ORO，以正宗傳統西班牙人的家庭味道為主打，並加入本地新鮮食材，達致真正的「FARM-TO-TABLE」。來自西班牙籍主廚主打多款以海鮮為主的Tapas，將西班牙不同的城鎮地道滋味帶給食客。前菜鷹嘴豆燴牛肚$138，醬汁甜中帶辣，牛肚軟腍入味，相當醒胃，是經典的西班牙美食。經典西班牙海鮮燴飯$288，鋪滿豐富的海鮮，是每枱必點的菜式之一。
EL VASO DE ORO│上環西街44號地舖
吃貨攻略｜The Lounge / ARGO新菜式 Four Seasons新任法籍總廚Maxime Luvara
疫情過後，香港各大星級酒店繼續增強實力，四季酒店最近請來法藉名廚Maxime Luvara出任行政總廚，為各餐廳包括The Lounge、行政貴賓廳、Gallery、ARGO雞尾酒吧和池畔餐廳設計新菜單。出生於意大利並擁有法國血統的他，曾在摩納哥Le Louis XV、法國Le Buerehiesel、法國Troisgros工作，這背景讓他充分了解兩大高端餐飲聖地的烹調技巧和食材知識，精通兩地菜式，並將過去30年在各米芝蓮星級餐廳和世界頂級酒店的精彩味道帶給香港食客。
- Seafood Cocotte$580─The Lounge新menu之一的法式海鮮燉鍋，鍋內的北海道帶子、海鱸魚、藍蝦、蘑菇、時令蔬菜，加上白酒濃湯醬汁，滿滿的法式風情。
- Homemade Artichokes Raviolo$350─自家製菜薊意大利雲吞，餡料有魷魚、意大利乳清芝士、蘑菇等等，雲吞再放上數片意大利頂級豬背油，配上菜薊濃醬，脂香四溢。
香港四季酒店│中環金融街8號
吃貨攻略｜ODDS 季節限定「夏之饗宴」 一次過品嚐20個縣出產的地道日本美食
為迎接夏日，ODDS推出季節限定套餐「夏之饗宴」，以日本空運直送優質鮮活食材，包括：新鮮奈良丸茄子、北海道原隻山海膽、琵琶湖鮎魚及東京灣穴子等，創作出16 道菜式。重點菜式，有前菜木魚高湯浸奈良丸茄子，選用奈良大和丸茄子，是夏天獨有的圓形茄子，先炸後煮，配上蘿蔔蓉及靜岡櫻海老一同品嚐。另一道奄美大島鮪，將魚脂豐腴，肉質軟滑的拖羅「中落」製作卷物後，配上山口縣曉雞蛋黃，鮪魚配上蛋黃口感細緻，口感香滑。同樣時令的菜式，還有燒津鰹魚配北海道洋蔥汁，「初鰹」於7 月份進入盛產期，師傅以燒津鰹魚配上以威士忌橡木煙燻的稻草、清心蒜、姜花及紫蘇葉，配上自家製淡身果醋作點綴， 令其煙燻味得以昇華。
夏之饗宴$1680/位
ODDS｜中環德輔道中4-4A號渣打銀行大廈地下G2舖
- 木魚高湯浸奈良丸茄子，選用夏天獨有的圓形茄子—奈良大和丸茄子。
- 奄美大島鮪，以將魚脂豐腴，肉質軟滑的拖羅「中落」製作，伴以山口縣曉雞蛋黃同吃，口感香滑。
- 「初鰹」於7 月份進入盛產期，大廚以燒津鰹魚配上以威士忌橡木煙燻的稻草、清心蒜、姜花及紫蘇葉，配北海道洋蔥汁同吃，煙燻味突出。
- 6款壽司同樣以當季食材製作，有日本國產時令海膽、九州鰯及岩手白烏賊等。