吃貨攻略│Hotel ICON榴槤菜式及甜品任食/Awesome Bar & Cafe過百隻Bearbrick Figures打卡位/美饌的一期一會「黑色鑽石」黑松露

吃貨攻略｜榴槤菜式及甜品任食 Hotel ICON馬來西亞榴槤節載譽歸來 一年一度的Hotel ICON馬來西亞榴槤節，將於8月載譽歸來。來自馬來西亞並有「榴槤王子」美譽的酒店行政總廚何偉誠師傅(Danny Ho)，從家鄉嚴選不同品種的榴槤，將新鮮的時令「果王」直送到香港，並炮製出多款令人意想不到的榴槤菜式及甜品。首度推出的發酵榴槤巴丁魚，以馬來西亞名水魚巴丁魚配上濃郁惹味的發酵榴槤醬，口感獨特，一試難忘。每位客人可享一份貓山果皇花雪蓮子烏雞燉鱈魚膠湯、榴槤鮑粒焗釀海螺及馬來西亞榴槤果肉拼盤，果肉拼盤共有5款不同品種的榴槤。榴槤熱葷則有榴槤咖啡骨、榴槤金錢袋、榴槤桂花水晶雞及酥炸榴槤黃金海鮮卷等，令人大開眼界。 Hotel ICON 馬來西亞榴槤節自助晚餐 8月指定日期供應 價錢：成人$888(需於預訂時支付全費) 地址：九龍尖沙咀東部科學館道17號一樓

吃貨攻略｜過百隻Bearbrick Figures打卡位 前酒店級大廚坐鎮Awesome Bar & Cafe 近日開業的尖東新café Awesome Bar & Cafe，邀得擁有豐富經驗的前酒店級資深大廚坐鎮，提供多款精緻西式美食。甲羅燒蟹肉蟹膏意粉($168)，以日本北海道直送的松葉蟹膏配以斯里蘭卡的蟹肉，鮮味十足。香辣檸汁大蜆三文魚子意粉，以優質來自美國的馬拉蜆入饌，肉質肥美且味道鮮甜，誠意滿滿。

分量十足的德國豬手配香檸蜜汁蔬菜($248)，外皮香脆，肉質軟腍多汁，另外配以蜜汁烹煮的蔬菜，解膩開胃。此外，餐廳入口處滿布極具收藏價值的Bearbrick Figures樓梯，絕對是一大打卡點。 Awesome Bar & Cafe 地址：尖沙咀科學館道14號新文華中心商場地下1D及1樓100號舖

吃貨攻略｜美饌的一期一會「黑色鑽石」黑松露 黑松露菌，必須生長在泥土下約20至40厘米，只能在獨特氣候環境生長，產量少又非常矜貴，故有「黑色鑽石」之稱。尖沙咀Sabatini行政總廚Chef Claudio今年特選源自澳洲的黑松露菌，推出「意大利生牛肉薄片配白蘆筍、火箭菜、巴瑪臣芝士及黑松露」($988)，以嫩滑意大利生牛肉薄片為基底，配清爽白蘆筍和火箭菜，巴瑪臣芝士的鹹香和黑松露的香氣，給予菜品更豐富的層次，令人難以抗拒。

另外推介菜式包括「香煎和牛牛柳配薯蓉、黑松露及雜莓」($888)、「黑松露炒蛋多士配北海道帶子」($488) ，香氣四溢的黑松露，搭配不同口感的新鮮食材，散發迷人香氣。還有「自家製手捲粉配意大利豬肉腸、黑松露及忌廉汁」($508)，手捲粉放上鮮刨的黑松露，濃馥香氣，配上意大利豬肉腸和忌廉汁，更能增添食味層次感。一期一會的黑松露，喜愛黑松露的吃貨豈能錯過！ Sabatini 地址：尖沙咀麼地道69號帝苑酒店3樓 電話：2733 2000