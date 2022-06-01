合味道紀念館三大工作坊 父親節約定你見「麵」！

合味道紀念館香港逢星期五舉行的「日清Friday BUY & TRY」，以全城至抵價發售日清食品。

想給爸爸一個難忘的父親節，仔女不妨與他到訪紀念館，於名勝杯麵牆、大杯麵打卡之餘，更可於三大工作坊親手整禮物，再到「日清Friday BUY & TRY」入貨，實行與爸爸多見「麵」！

合味道紀念館香港（紀念館）逢星期五舉行的「日清Friday BUY & TRY」，以全城至抵價發售日清食品，推出多月以來，一直深受精明一族歡迎。除了主打多款日清麵食之餘，更雲集不同零食、甜品、冷凍食品、新鮮沙律菜等，是全方位入貨的好時機！

轉眼間來到6月初夏，要提升熱度，又怎少得辣味挑戰，讓味蕾升溫？「日清Friday BUY & TRY」今個月帶來「夏日熱辣級挑戰」，給大家四種辣味刺激：「激辣」、「韓辣」、「香辣」、「辛辣」，重點推介10 種令人欲罷不能的日清麵食及零食；同時尚有合味道、出前一丁、拉王、U.F.O.等多款辣味食品，一於鎖定星期五到訪紀念館，挑戰辣味無極限！

此外，整個六月，紀念館都會特別推出「夏日熱辣級挑戰」福袋套裝，讓嗜辣的好友一同分享及挑戰辣的極限！福袋套裝中除了7款辣味麵食及零食，更配有限量版日清噴霧運動水壺，方便大家一邊挑戰味覺極限，一邊噴灑冰水，感受冰冷與辛辣的感官刺激！

只需$120即可掃走7款不同程度的辣味日清產品，滋味又過癮，加上美觀實用的日清噴霧水壺，適合炎炎夏日清爽消暑！

父親節好去處 三大窩心活動

另外，合味道紀念館會舉辦三大窩心活動包括「我的合味道工作坊」，子女可以在這親手製作獨一無二的合味道杯麵，寫上平時不會說出口的蜜語，物輕情意重；如爸爸是一家之「煮」，則可帶他在「出前一丁工作坊」從搓揉麵粉開始，炮製一個充滿個人特色、屬於自己的出前一丁。而全球獨家限定的「榖物麥片工作坊」則可與爸爸一同了解這款早餐名物誕生的緣由及製作過程，齊齊長知識！

窩心過後，不妨與爸爸在館內展開鬥智鬥力的刺激之旅，挑戰紀念館一周年全新呈獻的原創實景解密遊戲──福爾摩「清」，以港幣 $50 升級換購福爾摩「清」遊戲包一份，過關完成多項任務，找出館長所收藏的秘密，換取獨家限定的福爾摩「清」遊戲簿及紀念印章，與平日威風凜凜、智力過人的爸爸一決高下！

日期︰每逢星期五擧行

地點：尖沙咀廣東道33號中港城 2 樓 26-35 號舖

開放時間：上午11時15分至晚上7時15分

逢星期三：休館（若星期三為公眾假期，則翌日休館）

（註：開放日期及時間有機會因實際情況作出調整。請密切留意網站公布。 如有更改，一概以現場為準。）

票務詳情：

我的合味道工作坊

票價：$60 時間：30分鐘 備註：3 歲以下並不佔座位幼童，可由持有有效的工作坊門票的成年人陪同下，免費入場。

出前一丁工作坊

票價：$120 時間：90分鐘 備註：參加者的最低身高要求為110厘米。活動須分組進行，參加「出前一丁工作坊」的訪客必須購買雙數數量的門票。

穀物麥片工作坊

票價：$60 時間：30 分鐘 備註：參加者須年滿 3 歲。