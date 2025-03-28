合味道紀念館全新互動遊戲登場 生日門票開放網上預購+全新生日優惠

合味道紀念館繼早前推出全新打卡位及兩款發明紀念套裝後，再推出第二彈活動！由即日起至5月中，紀念館三大經典工作坊全面升級，加入全新互動遊戲，另外3月起更可網上預購生日之星，更有三大生日優惠，即睇詳請。

挑戰互動遊戲登場 為令訪客親身體驗及了解安藤百福先生發明背後的創意思維，紀念館特別於「我的合味道工作坊」、「出前一丁工作坊」及「穀物麥片工作坊」額外設計三大互動遊戲，包括挑戰觀察力與精準度的「發明圈挑戰」、考驗眼明手快的「即食麵發明者拼圖挑戰」，以及充滿趣味及刺激感的「Party Ball」，讓參加者透過輕鬆有趣的方式探索發明家的創新精神。

網上預購生日之星門票 由3月起，訪客可透過KKDay網站預先購買生日門票，於生日月份與親朋好友一起入場，並購買「百元生日福袋」，即可享受指定工作坊門票買三送一優惠，更可參與專屬生日打卡活動，並獲贈電子相片留念。 立即購票：請按此 全新生日三重賞優惠 組合優惠：HK$280 我的合味道工作坊或穀物麥片工作坊門票買三送一（共 4 張）

百元生日福袋

專屬生日打卡活動及電子相片

限時兩大發明紀念套裝 即日起至5月期間，紀念館特別以安藤百福先生兩大發明，推出發明紀念套裝。兩大優惠套裝「雞仔魅力Combo」及「合味道經典Combo」，包括經典的日清元祖雞汁即食麵及合味道杯麵外，更有多款紀念品，包括有超萌雞仔碗及便條紙、合味道洞洞鞋配飾及精美文具等，讓粉絲一次過收藏經典。