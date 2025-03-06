合味道紀念館推三重驚喜 門票買一送一/全新紀念套裝/周五麵食優惠

為紀念日清食品創辦人安藤百福先生115歲誕辰，合味道紀念館香港於3月推出三大限定活動，包括全新打卡位、兩款發明紀念套裝及工作坊門票買一送一優惠，另有周五限時麵食優惠，即睇詳請！

即食麵之父安藤百福115周年誕辰

兩款發明紀念套裝 為紀念安藤百福先生發明了全球首款即食麵「雞湯拉麵」、首個杯麵「合味道杯麵」及太空拉麵。即日起3月31日，紀念館推出「雞仔魅力Combo」及「合味道經典Combo」套裝，內含經典即食麵及多款紀念品，如雞仔碗、便條紙、洞洞鞋配飾等，極具收藏價值。

日清 Friday BUY & TRY 優惠 每逢星期五，紀念館精選合味道杯麵及日清元祖雞汁即食麵推出限時優惠，讓粉絲把握機會入手。

工作坊門票買一送一 3月9日起，紀念館特別推出買一送一門票，網上購票平台KKDay購買我的合味道工作坊及穀物麥片工作坊門票，即享買一送一快閃優惠，名額有限。紀念館還設有全新打卡位，展示安藤百福先生的發明故事。

我的合味道工作坊

生日優惠開放網上購票 3月起，生日之星優惠門票可於KKDay預購。生日月份訪客購買「百元生日福袋」，可享工作坊門票買三送一、專屬打卡活動及電子相片留念。 門票預訂：請按此

合味道紀念館香港 地址：尖沙咀廣東道 33 號中港城 2 樓 開放時間：上午 11 時 15 分至晚上 7 時 15 分 逢星期三休館（若星期三為公眾假期，則翌日休館） 門票預訂：請按此