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2025-01-02 11:00:00

合味道紀念館逢周五推撈麵優惠 再送清仔竹製筷子/打卡送利是封/新春限定產品登場

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合味道紀念館逢周五推撈麵優惠 再送清仔竹製筷子/打卡送利是封/新春限定產品登場

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為喜迎蛇年到來，合味道紀念館香港推出一系列新春驚喜，向各位市民賀新歲！1月期間，紀念館逢周五推出「日清Friday BUY & TRY」，一系列人氣撈麵享折扣優惠，包括全新日清Pepper Lunch即食撈麵，消費滿指定金額再送清仔竹製筷子一對！另外到紀念館打卡拍照或消費，再送利是封一套，即睇詳請。

1月日清Friday Buy & Try優惠

紀念館逢周五精心挑選一系列人氣撈麵產品，當中包括經典泰式風味Thai Signature咖喱蟹味及冬蔭功撈麵、日清Signature Hansik韓式拌粉絲、人氣之選日清X IRVINS鹹蛋味及辣鹹蛋味撈麵、日清U.F.O.炒麵及新登場的日清Pepper Lunch即食撈麵等等。逢星期五購買撈麵系列滿$88，更可免費獲贈清仔竹製筷子！

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新春限定禮盒套裝

新年將至，出前一丁北海道小麥粉五包裝亦換上全新新春限定包裝，更附贈清仔家族利是封一套。另外更推出兩款出前一丁新春套裝，至抵之選$40入手經典滋味禮盒，內有83款口味的出前一丁，更送上萌爆清仔公仔一個，117日起有售。此外出前一丁碗麵經典系列套裝更附送清仔竹製筷子。紀念館內有售。

送清仔家族利是封

凡於1月期間登記成為日清食品體驗館新會員，或於紀念館內打卡拍照並上載至社交媒體，或到紀念品店作任何消費，即可獲贈限量版清仔家族利是封一套，一共五款。

合味道紀念館香港

地址：尖沙咀廣東道 33 號中港城 2

開放時間：上午 11 15 分至晚上 7 15

逢星期三休館（若星期三為公眾假期，則翌日休館）

門票預訂：請按此

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