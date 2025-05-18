合味道聯乘初音未來推出特別版杯麵 6款插圖設計/全新北海道配方口感更彈牙

日清食品今年與人氣虛擬歌手初音未來，聯手打造全新升級「北海道合味道」系列。是次聯乘將以初音未來的形象魅力和音樂風格，帶來全新的視、聽、味覺新享受！「北海道合味道」系列更選用全新配方，麵條口感更爽滑彈牙，即睇詳請。

是次聯乘的獨家動畫廣告由著名初音未來創作者SAWTOWNE親自操刀執筆，以知名初音未來MV「M@GICAL☆CURE! LOVE ♥ SHOT!」為靈感，打造與合味道聯乘的特別版本。不但緊貼原MV像素畫風，初音未來更以全新造型亮相，服裝靈感來自合味道杯麵包裝設計，強調全新升級的北海道合味道彈牙口感。

聯乘特別版一套 6 款

「北海道合味道」使用北海道產小麥粉，全新升級的金黃色麵條帶來爽滑彈牙的口感。配上超滿足的大顆配料，讓每一口都充滿驚喜。全系列共三款口味：鮮蝦味、海鮮味和咖喱味。

聯乘期間，「北海道合味道系列」更推出特別版杯麵，每款口味各印有兩款不同的初音未來插圖，全套共六款。特別版將於5月中起在香港及澳門的指定超市、便利店和零售店發售。會員更可透過「日清食品體驗館」WeChat 小程式掃描北海道合味道杯麵杯蓋底的二維碼，每個可獲 100 積分。