合和商場設全港最大室內平衡車場地 首辦馬拉松比賽 最長賽道考耐力

平衡車對兒童成長有著極大幫助，近年已成為兒童運動界潮流之一。灣仔合和商場與平衡車品牌合作，於商場內打造全港最大室內平衡車場地「平衡車探險樂園」。近日更首辦平衡車馬拉松比賽，設7大組別，車手可在長達800米的跑道上飛馳，贏取獎盃及高達$500商場現金券。

合和商場與平衡車品牌STRIDER HK合作，商場3樓中庭將於3月5日至19日，一連15日限定化身全港最大室內平衡車場地「平衡車探險樂園」，小車手們可在長達30米的直路跑道、共計逾100米的賽道上飛奔。車手們亦可現場體驗STRIDER PRO頂級輕盈平衡車，於專業指導及安全環境下，感受平衡車的樂趣及頂級設備的速度。

如果小朋友希望測試自己耐力及體力，不妨於3月8及9日、3月15及16日參與全港首個「平衡車馬拉松比賽」，挑戰自己能力。賽事分為新手組及挑戰組，共設7大組別，小朋友可按年齡及能力選擇適合的組別參與。

新手組分為3組，包括：

2歲組（200米賽程）

3歲組（300米賽程）

4至6歲組（400米賽程）

挑戰組分為4組，包括：

2歲組（限時6分鐘內完成500米賽程）

3歲組（限時6分鐘內完成600米賽程）

4歲組（限時6分鐘內完成700米賽程）

5至6歲組（限時6分鐘內完成800米賽程）

每位參加者獲證書及現金券

每位參加者可獲合和商場HK$50電子現金券、選手車牌及挑戰者證書獎盃，記錄自己的努力及熱血。於挑戰賽中最快完成賽程的4位參賽者，將額外獲得合和商場HK$500電子現金券及由WWW送出全面式平衡車頭盔1個（價值HK$800）。

參與「平衡車探險樂園」體驗活動以及馬拉松比賽的小朋友，每位可獲玩具＂反＂斗城購買滑板車或平衡車商品9折優惠，以及兒童書籍﹑玩具及服裝店Ｍy Little J提供購書88折優惠。

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