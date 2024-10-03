合和商場11月試業 NITORI、Kiztopia等進駐 6萬呎綠化公園

合和集團全新大型地標合和商場（Hopewell Mall），於今年11月正式試業。新商場目前出租率已超過9成，並有多個品牌旗艦店落實進駐，包括有日本「國民家品店」之稱的NITORI，為香港最大分店，店舖面積約50,000平方呎，以及歡樂天地、Kiztopia及玩具“反”斗城等。另設6萬平方呎的綠化公園及全港島其中一個最大停車場。

合和商場11月試業 NITORI、Kiztopia等進駐 6萬呎綠化公園

合和商場坐落灣仔皇后大道東183號，是繼合和中心（零售部份），與胡忠大廈（零售部份）、163 QRE、QRE Plaza 、GARDENEast（零售部份）後的合和商圈（Hopewell Cluster）最新據點，為金鐘、灣仔及銅鑼灣一帶提供購物好去處。

合和商場坐落灣仔皇后大道東183號

合和商場和合和酒店是集團的全新項目，總面積逾100萬平方呎，合和商場的擴展部分落成後，整個Hopewell Cluster的零售商業用地面積逾78萬平方呎大。另設6萬平方呎的綠化公園，整體連貫半山堅尼地道、日月星街及皇后大道東，並提供無障礙通道及兒童康樂設施。商場上蓋的合和酒店將於今年年底開業，提供1,000間客房酒店及超過７萬平方呎的會議及活動空間。

合和商場附設6萬平方呎的綠化公園

出租率已超過 9 成 多間旗艦店落實進駐 作為灣仔近十年最大型的新落成生活消閒地標，商場引進多間旗艦店及零售商店，包括有日本「國民家品店」之稱的NITORI，為香港最大分店，店舖面積約50,000平方呎、以及歡樂天地、Kiztopia、西松屋授權零售商「Hailey’s House」、玩具“反”斗城、環球美饌超市 「food le parc」及寵物店「The Barkyard」等人氣品牌。商場還提供中外美食、時尚服飾、美妝品牌、本地文創潮流品牌、匯聚童裝及室內遊樂場的親子區、汽車陳列室、期間限定店等。目前商場的出租率超過9成，並將於11月初試業。

合和商場(Hopewell Mall)11月試業 NITORI、Kiztopia等進駐 6萬呎綠化公園