合家歡劇場︱KJ黃家正現場演奏《魔笛》 解構五行與生活的戲劇

每到暑假，康樂文化事務署均會推出適合一家欣賞的「國際綜藝合家歡2023」，今年藝術團體進念．二十面體，推出節目《魔笛五行：金木水火土》，並找來鋼琴演奏家黃家正(KJ)，將中國五行學說與莫扎特歌劇《魔笛》結合，展示一齣藝術料技劇場。
早在戰國時代的《尚書》，已經記載著五行學說，當中的陰陽理論，衍生出金、木、水、火、土，是構成萬物的五大元素，是中國古代哲學家用此解釋世界萬物的由來、形成、關係及運行模式。 而五行和我們的身體、生活，以及宇宙萬物有甚麼神奇的關聯？還有，你知道我們熟悉的仁、義、禮、智、信五常，竟然是五行的好朋友嗎。
1791年首演的《魔笛》，是莫扎特生命最後一年創作的作品，亦是他死前最後一套上演的歌劇。莫扎特去世時，《魔笛》仍在維也納上演。《魔笛》的音樂清晰明朗充滿生命力。而故事取材自詩人克里斯多佛．馬丁．維蘭德的童話集《金尼斯坦》中的《璐璐的魔笛》，傳達的正是有關正義、仁愛、寬容、勇於承擔責任的主題思想。
進念把東西方兩種文化融合，KJ現場即席演奏，帶領演繹金、木、水、火、土五行的藝術家們，用中英文歌詞重新詮釋莫扎特歌劇《魔笛》的經典名曲。藝術科技劇場將變身成充滿歡樂的arts tech classroom，大小朋友一同從歌聲與演出中，認識中國文化的大自然觀和美德修養。