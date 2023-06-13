合家歡劇場︱KJ黃家正現場演奏《魔笛》 解構五行與生活的戲劇

每到暑假，康樂文化事務署均會推出適合一家欣賞的「國際綜藝合家歡2023」，今年藝術團體進念．二十面體，推出節目《魔笛五行：金木水火土》，並找來鋼琴演奏家黃家正(KJ)，將中國五行學說與莫扎特歌劇《魔笛》結合，展示一齣藝術料技劇場。

早在戰國時代的《尚書》，已經記載著五行學說，當中的陰陽理論，衍生出金、木、水、火、土，是構成萬物的五大元素，是中國古代哲學家用此解釋世界萬物的由來、形成、關係及運行模式。 而五行和我們的身體、生活，以及宇宙萬物有甚麼神奇的關聯？還有，你知道我們熟悉的仁、義、禮、智、信五常，竟然是五行的好朋友嗎。