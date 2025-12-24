合益泰小食直擊 停業4月重開 馳名腸粉份量減少無損人潮

獲米芝蓮推薦、旅發局推介的深水埗人龍小食店合益泰，自8月發生火警導致店舖嚴重損毀，需停業4個多月進行裝修，剛剛在12月22日重開，一眾粉絲急不及待幫襯區內「世一腸粉」。但有網民發現，腸粉同價卻比以前份量減少了1條，變相加價，如同幫店方交裝修費，引起網民熱議；不過亦有網民覺得只屬小事，加價都算合理，毋須小題大做。



擴大座位區 裝修前合益泰小食的腸粉原價是4條$10、6條$15、8條$20，裝修後價目改為3條$10、5條$15、7條$20，各大、中、小份量都比以前少1條。記者昨日(12月23日)中午11時現場直擊，裝修後店舖光猛新淨，堂食座位區比以前略為增大，有熟客表示廚房面積較細少，餐牌設計比以往清晰。不變的是依然設有獨立腸粉檔，方便客人外賣，後巷不斷出現人龍外賣腸粉，堂食區無間斷擠滿客人，即使加價仍無損人流。



嘗出豬油香滑 被網民譽為「世一腸粉」，依然由老字號潘記粉廠供貨。記者柯打一客5條腸粉，入口跟以前一樣細滑，帶米香，嘗出豬油的油潤香氣。據說店內配腸粉的醬汁（豉油、芝麻醬）每日調配，加入豬油增添油香，與腸粉撈勻吃更加香滑。而且蒸煮腸粉的時間和火候掌握得宜，保持腸粉軟滑不失彈性，再落甜醬及白芝麻令味道層次更豐富。除了腸粉之外，豬皮蘿蔔、粥品也是人氣之選。記者也柯打1碗$30的皮蛋魚片粥，大大碗落足料，粥底爆米花，未算勁綿，不過米香十足。

合益泰小食 地址：深水埗桂林街121號地下

電話：2720 0239

營業時間：早上6:30至晚上8:00

