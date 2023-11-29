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生活
2023-11-29 20:00:00

吉卜力專賣店Donguri Republic 聖誕限定送《龍貓》小碟

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吉卜力專賣店Donguri Republic 聖誕限定送《龍貓》小碟

吉卜力專賣店Donguri Republic 聖誕限定送《龍貓》小碟

聖誕節將至，Donguri Republic(橡子共和國)和吉卜力工作室，將於12月份聖誕活動推出「龍貓故事集小碟子」限定禮品，共有6款印有《龍貓》電影中不同情節的小碟子，這6個場景按照電影中的順序排列，呈現一幕幕令人感動的畫面。

吉卜力專賣店Donguri Republic 聖誕限定送《龍貓》小碟

吉卜力專賣店Donguri Republic 聖誕限定送《龍貓》小碟

2023121日至31日期間，凡於Donguri Republic店舖購物滿$500(單一消費計算)，將獲贈店舖指定款式「龍貓故事集小碟子」1件及送額外5個印花。每款小碟分別於指定6間店舖送贈，集齊一套6款，一同回味細膩感人的《龍貓》故事。

龍貓故事集小碟子 龍貓故事集小碟子

GBL開業1週年活動

另外，為大人粉絲創立的休閒品牌GBL在銅鑼灣分店，已開業1週年，由2023121日開始，凡於Donguri Republic銅鑼灣分店購物滿$350(其中最少一件為GBL系列商品)，即送GBL限定「天空之城 小酒杯-船長朵拉」或「天空之城 小酒杯-朵拉一家」玻璃杯1(款式隨機贈送)；滿$700更可獲贈一套兩款。

天空之城小酒杯

天空之城小酒杯

GBL 12月新品

GBL 橡膠硬幣包 -《龍貓》煤碳屎鬼 $120

黑色橡膠硬幣包以煤碳屎鬼為造型的設計，一共4款，每款煤碳屎鬼的眼睛方向都不同，十分可愛。

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GBL 橡膠硬幣包 -《龍貓》煤碳屎鬼 $120 GBL 橡膠硬幣包 -《龍貓》煤碳屎鬼 $120

GBL x OJAGA DESIGN 鑰匙圈 -《龍貓》貓巴士 $650

GBL 與堅持日本製造的人氣皮革品牌OJAGA DESIGN的合作商品，由日本工匠裁剪縫製而成，從皮革染色、裁剪、縫製等全部手工製作。

GBL x OJAGA DESIGN 鑰匙圈 -《龍貓》貓巴士 $650

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GBL 美式飛行外套 -《魔女宅急便》FLY! $2,700

MA-1 是由50 年代美國空軍開發的飛行外套，特點是擁有絕佳保暖效果，能抵禦高海拔地區的寒冷，這款GBL美式飛行外套的胸口和手袖上附有可拆卸的刺繡徽章，也可以自由搭配徽章組合。

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GBL 美式飛行外套 -《魔女宅急便》FLY! $2,700 GBL 美式飛行外套 -《魔女宅急便》FLY! $2,700 GBL 美式飛行外套 -《魔女宅急便》FLY! $2,700

GBL x Russell 高棉運動衫 -《龍貓》呼叫貓巴士 2023 $1,250

Russell Athletic 是有百年歷史的運動品牌，這款GBL聯名運動衛衣印有不同的經典場景，橙色款是龍貓呼喚貓巴士的場景，藍色款的是次子和草子一起乘着貓巴士的場景，衫袖上更印有電影出版的紀念年份「88」，數字中還隱藏著一隻可愛的小龍貓。

GBL x Russell 高棉運動衫 -《龍貓》呼叫貓巴士 2023 $1,250 GBL x Russell 高棉運動衫 -《龍貓》呼叫貓巴士 2023 $1,250
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