吉野家會員APP「吉賞卡」上線 首發價$8.8 一個月慳$600！

吉野家致力推動數碼化，並首次透過會員App推出全新電子「吉賞卡」，帶來獨家優惠。即日起「吉賞卡」以激筍嘗新價$8.8在吉野家App發售，即買即用，第一張單即可享受獨家優惠，食足30日，最多可每月激慳$600！
全新電子「吉賞卡」在吉野家App隆重登場，只要下載App登記成為會員，並於App中購買電子「吉賞卡」，即可享優惠，購買後由星期一至日，於吉野家App「吉賞卡」點餐頁面，便可享受全日激減優惠(包括早、午、下午茶及晚餐)，以驚喜優惠價享用吉野家一系列皇牌主食及小食。
優惠包括「和風牛肉丼(大盛)、迷你關東煮(1客)、日本茶」，套餐原價$66，有「吉賞卡」即享75折，以吉賞價$49品嘗。除此之外，更有一系列丼物、人氣火鍋及和風牛肉急凍方便包等優惠，最高激減$20。每逢周三更有加推「特選火鍋」限定優惠，以吉賞價$69(原價$82)享盡火鍋及飲品，務求讓一眾吉野家會員可以最筍優惠日日到店開餐。
入App揀選吉賞卡餐品直接落單 省時又方便
會員登入吉野家App後，點選「堂食/外賣自取」，即可瀏覽「吉賞卡」點餐頁面，令會員能夠更方便地享受優惠! 購買吉賞卡步驟如下：
全新「吉賞卡」購買五步曲：
步驟1：登入吉野家App並登記成為吉野家會員
步驟2：點擊購買「吉賞卡」
步驟3：選擇門店
步驟4：選擇吉賞卡餐品內容
步驟5：確認吉賞卡餐品訂單，即可到店取餐。