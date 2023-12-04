吉野家會員APP「吉賞卡」上線 首發價$8.8 一個月慳$600！

吉野家致力推動數碼化，並首次透過會員App推出全新電子「吉賞卡」，帶來獨家優惠。即日起「吉賞卡」以激筍嘗新價$8.8在吉野家App發售，即買即用，第一張單即可享受獨家優惠，食足30日，最多可每月激慳$600！

全新電子「吉賞卡」在吉野家App隆重登場，只要下載App登記成為會員，並於App中購買電子「吉賞卡」，即可享優惠，購買後由星期一至日，於吉野家App「吉賞卡」點餐頁面，便可享受全日激減優惠(包括早、午、下午茶及晚餐)，以驚喜優惠價享用吉野家一系列皇牌主食及小食。