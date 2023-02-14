同慶30周年｜ANTEPRIMA跨界聯乘意大利建築師 摩登黑白設計衝擊視覺

以針織起家的時尚品牌ANTEPRIMA今年面世30周年，為慶祝生日，品牌破格地與意大利建築師馬切洛．莫蘭迪尼(Marcello Morandini)合作，將幾何黑白抽象圖案融入WIREBAG及一系列服飾，帶來大膽的視覺系新品。

馬切洛．莫蘭迪尼以黑白線條幾何圖案聞名於設計界，黑白配色的對比和玩味帶來震撼視覺衝擊，剛好其標誌性藝術椅子作品「SEDIA BINE」與ANTEPRIMA同樣面世30周年，於是促成是次誇領域合作。幾何黑白抽象圖案融入ANTEPRIMA 2023春夏系列之中，並成為今季重點，經典黑白與斑斕明亮的鮮色調於春夏季度互相映襯，帶出簡潔摩登的氣息。