名勝世界壹號｜香港出發！最新5晚郵輪航線 坐豪華郵輪去日本沖繩/越南/菲律賓

名勝世界壹號自從今年進駐香港啟德郵輪碼頭後，一直為港人提供舒適又具娛樂性的郵輪體驗，深受港人歡迎。名勝世界郵輪近日宣佈除了目前的沖繩 5 晚郵輪之旅，將新增越南和菲律賓為【名勝世界壹號】的新航線，讓旅客有更多精彩的 5 晚郵輪航線選擇，包括 2023 年 10月 1 日起首航之 5 晚越南芽莊至峴港航次，以及由 2024 年 1 月 21 日起展開菲律賓長灘島至馬尼拉航次。此外，5晚沖繩、越南及菲律賓航次將在 2023年和2024 年的指定日期啟航，有興趣坐郵輪去旅行的話一於睇下文啦！

名勝世界壹號｜5 晚芽莊至峴港航線 名勝世界壹號全新推出的5晚芽莊至峴港航線行程豐富，旅客除了可享用郵輪上的設施外，更可沉浸在迷人的自然景觀和海灘、豐富多彩的文化、節日和美食當中。郵輪航線首先會抵達越南芽莊，芽莊的海灘是當地的衝浪熱點，另外亦有美味的海鮮餐廳，旅客可以在美麗的海灘盡情探索！乘客們還可以在泥浴或溫泉中放鬆身心、進行環島之旅、參觀高達 78英尺的佛像和擁有數百年歷史的婆那加塔等。郵輪下一站來到峴港，同樣是旅遊勝地，遊客除了海灘更可瞭解當地的占族文化，品嘗獨特美味的街頭食品，探索隱藏式洞穴和迷人神廟的大理石山脈。