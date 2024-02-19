名勝世界壹號2024最新航線！6天5夜郵輪假期 玩新加坡＋馬來西亞

名勝世界壹號自去年登陸啟德郵輪碼頭後，一直為香港人帶來多個航點的郵輪假期體驗，深受大眾歡迎。而名勝世界壹號近日正式宣布，成為第一間以印尼雅加達為母港的國際郵輪公司，由 2024 年 6 月 16 日至 7 月 1 日，提供四趟6天5夜往返從雅加達至新加坡及吉隆坡（經巴生港）的航次，讓遊客一口氣玩轉新加坡及馬來西亞兩大旅遊熱門地。

名勝世界壹號 印尼出發！6天5夜郵輪假期

雖然今次6天5夜的郵輪假期只限定由印尼雅加達出發，但行程依然好吸引！首航定於 2024年 6 月 16日（星期日），緊接著的啟航日為 6 月 21 日（星期五）、6 月 26 日（星期三）以及 7 月 1 日（星期一）。6 天 5 夜航次專為來自印尼的旅客精心設計，齊集新加坡和馬來西亞兩國景點，大家屆時可以親身感受當地的旅遊熱點，如新加坡魚尾獅、濱海灣花園以及馬來西亞市中心的TRX 廣場等等，另外更能品嚐獲米芝蓮指南推薦殊榮的餐廳的著名國際美食。



除了陸上行程好玩，旅客於郵輪在公海巡航期間，亦能盡情在船上歎世界。船上設施配套豐富又貼心，不單可享受免費用餐，今次航線更提供穆斯林友善的美食。娛樂活動方面，有免費觀賞現場國際舞台表演和娛樂活動、羅馬泳池、凱撒滑水梯、按摩池、虛擬遊戲、水療中心以及海上電影之夜等。多款舒適休閒的船上住宿包括內側艙房、海景艙房、露台艙房和獨特的「船中船」概念—「The Palace 皇宮」豪華套房，配有全天候 24 小時歐式管家禮賓服務、專屬餐廳、 日光浴平台、健身房等 設施，供旅客選擇。二人同行票價為每位1000 萬印尼盾起，並視艙房供應情況而定，而同房的第三位和第四位乘客可享船票免費。



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