名古屋地道美食祭 牛陣/但馬屋/本陣APM減$99.9 必試風味名物味噌和牛壽司

名古屋地道美食祭限定優惠 牛陣/但馬屋/本陣APM 即減$99.9 必試風味名物手羽先＋味噌和牛壽司

日本但馬屋集團秋季限定推出「名古屋地道美食祭」，由即日起至11月30日，旗下牛陣、但馬屋及本陣APM三大放題品牌，將用上日本直送時令食材炮製出多款名古屋經典菜式，包括手羽先、燒鰻、味噌和牛壽司等，滿滿日本風情！

8大名古屋地道美食推介 1.名古屋風手羽先唐揚

椒鹽風味雞翼，名古屋必吃美食之一，鹹香而帶有胡椒的香氣，陣陣衝擊味蕾，口感酥脆，令人回味無窮。



供應餐廳：牛陣、但馬屋、本陣APM 2.名古屋味噌鰻香壽司

名古屋風燒鰻是日本著名美食之一，但馬屋集團特別研發，以名古屋地區同樣著名的八丁味噌醬配搭鰻魚，將名古屋風味再昇華！

供應餐廳：牛陣、但馬屋、本陣APM

*<鰻香壽司>於牛陣指定店舖供應，其他店舖供應<名古屋風燒鰻>

3.珍寶金鯱天婦羅軍艦

炸蝦天婦羅以名古屋吉祥物「金鯱」虎頭魚尾的外貌為靈感，鮮蝦裹上輕脆麵衣脆炸至黃金，搭配軍艦壽司，雙重口感滋味。 供應餐廳：牛陣、但馬屋、本陣APM *<珍寶金鯱天婦羅軍艦>牛陣指定店舖供應，其他店舖供應<珍寶金鯱天婦羅> 4.名古屋風一口酥炸豚

一口大小的炸豬肉，外層酥脆，內裡多汁，配搭名古屋地道風味味噌醬料，風味十足。 供應餐廳：牛陣、但馬屋、本陣APM 5.特長名古屋風蟹柳天婦羅

長達12cm的特長蟹柳炸至金黃酥脆，一咬爆出濃濃芝士流心 ，外脆內香滑，再淋上特調名古屋風味噌醬，口感層次一流。 供應餐廳：牛陣、本陣APM

6.味噌和牛壽司

和牛油花細緻，輕輕炙燒，逼出滿滿肉香，加上名古屋八丁味噌，一試難忘！ 供應餐廳：牛陣指定分店 7.味噌煮棊子麵

必試名古屋獨有的特色美食棊子麵！麵條寬扁滑順，配以濃郁味噌湯底，口感彈牙，湯汁鮮香，完美展現名古屋傳統麵食文化。 供應餐廳：牛陣、但馬屋、本陣APM 8.名古屋風味噌牛肋肉燒肉

嫩滑牛肋肉炙燒至油香四溢，再搽上八丁味噌醬，入口盡是甘甜醇厚滋味。 供應餐廳：本陣APM

期間限定優惠 名古屋主題活動推廣期間，食客凡點選指定價格或以上的放題套餐，即可獲贈獨家「金鯱赤牛」優惠證鎖匙扣乙個作為紀念品。於推廣期內再次惠顧，憑金鯱赤牛優惠證，淨額消費滿$600即享$99.9折扣優惠！ 如何獲得「金鯱赤牛」優惠證： －牛陣：點選 $369 日本產黑毛和牛涮涮鍋放題套餐 或以上價格的放題套餐； －但馬屋：點選 $389 日本產黑毛和牛涮涮鍋放題套餐 或以上價格的放題套餐； －本陣APM店：點選 $469 極上和牛燒肉放題套餐