冬季的日本中部名古屋地區有不少值得一訪的景點，提供獨特的旅遊體驗！隨著農曆新年將至，若想避開人潮、計劃一場高質冬季之旅，日本中部絕對是首選選擇！目前從香港到名古屋每日有4班直航航班。名古屋中部國際機場是進入日本中部的主要入口，從名古屋出發到各景點的交通方便，可選擇電車、巴士或自駕，都能快速抵達多個極具代表性的冬季限定景點。以下為各位介紹多個岐阜縣、長野縣、三重縣必到冬季景點，即睇詳情。

超人氣必到行程 白川鄉合掌村 來到名古屋，自然是不能錯過到訪岐阜縣的「白川鄉合掌村」！這個日本中部最具代表性的冬季景點，在1995年就已登錄為世界文化遺產。獨特如雙手合掌的人字型木造小屋，加上遠離塵世的原始日本農村景色，令這裡有「童話村落」的美譽。白川鄉的冬季景色更是夢幻醉人，由於這裡位於日本豪雪地區，當厚厚白雪覆蓋合掌屋，就猶如一幢幢薑餅屋一樣，非常療癒。在1月至2月週末晚間，更會舉辦數場點燈活動，屆時可欣賞獨特的村莊夜景，是當地一大冬季盛典。 交通方式：從名鐵巴士總站(名古屋站)搭乘直達白川鄉的巴士，車程約2小時40分。

雪見溫泉 奧飛驒溫泉鄉 一邊浸溫泉一邊欣賞夢幻雪景，想體驗這種奢華的享受，就一定要到岐阜縣的「奧飛驒溫泉鄉」！這裡海拔約1,000米，位於北阿爾卑斯群山中，從人氣觀光地「高山」乘搭巴士約1小時即可抵達。奧飛驒溫泉鄉由五個溫泉區組成，包括歷史悠久的平湯溫泉、周圍是山村的福地溫泉、有許多民宿的栃尾溫泉、交通方便位於中心的新平湯溫泉，以及位於新穗高登山口的溫泉。泉量亦十分豐富，每分鐘湧出超過37,000公升溫泉水，共有170座露天溫泉。許多露天溫泉更設計時考慮了雪景觀賞，避免積雪過多影響使用。 交通方式：從「JR名古屋站」乘飛驒特急約2小時15分至「高山站」，再從高山巴士總站轉乘濃飛巴士至「平湯溫泉」約1小時即可抵達。

日本第一星空 阿智村 提到日本最美星空，就一定要到訪長野縣的「阿智村」！有日本第一星空之稱的「阿智村」，四季皆可觀星，特別在冬季期間空氣最清澈，是一年中星空最為閃爍清晰的時期。阿智村中的「富士見台高原纜車天堂園原」白天可盡情滑雪，晚上則有「天空樂園night tour」，遊客可乘坐纜車約15分鐘，抵達海拔1,400米的富士見台高原。這裡遠離城市，所以不受光害影響，是觀賞滿天繁星的理想地點。山上的照明系統亦會在特定時間關閉，遊客可在完全黑暗的環境中欣賞星空。置身高山夜空之下被星光環繞，周圍一片寂靜，絕對是畢生難忘的體驗。 交通方式：從「JR名古屋站」搭乘中央線特級約50分至「中津川站」，再轉乘阿智晝神巴士中津川班車約40分鐘即可抵達。

夢幻樹冰隧道 御在所纜車 日本藏王樹冰是東北地區非常著名的景點，但其實在日本中部亦能夠欣賞！距離名古屋只有70分鐘車程的三重縣北部，有全長超過2公里，高低差達780米的「御在所纜車」。於冬天乘著纜車攀上1,212米的御在所岳，可俯瞰覆雪的山谷景觀，在天氣明朗時更可遠眺名古屋市，同時這裡亦能夠欣賞到稀有的自然景觀「樹冰」。與日本東北厚重的樹冰不同，御在所的樹冰是風中富含的水分垂直附著在樹枝的背風面上，其特別型態被稱為「蝦尾」樹冰，若要提高觀賞機率，建議1月至2月期間前往。這裡還有能體驗被兩側樹冰包圍，極為夢幻的「樹冰隧道」，配上藍天非常唯美，不少人都會特意打卡！山頂除了設瞭望台與景觀餐廳外，也有三重縣內唯一的滑雪場，，提供多樣的冬季活動選擇。 交通方式：從名鐵巴士總站(名古屋站)搭乘三重交通巴士直達「湯之山溫泉・御在所纜車前」。

最大級別花卉主題樂園 名花之里 日本最大級的燈飾設施「名花之里」位於三重縣北部，緊鄰的長島溫泉樂園、三井outlet 爵士之夢長島等大型設施組成「長島渡假村」。並且這裡從名古屋乘直通巴士僅30分鐘即可抵達。「名花之里」是知名的最大級別花卉主題樂園，佔地約30萬平方公尺，各季節都有一望無際的花海可欣賞，當中最矚目的的活動，就是每年10月下旬至隔年5月下旬期間晚間開放的燈飾設施，包含浪漫夢幻的光之隧道、光之海、燈河、雙子樹等等高人氣打卡點。每年還有不同主題的大型聲光表演，演出都相當震撼。園區規模大，不用擔心人潮擁擠，足夠容納遊客盡情漫步於夢幻的光影世界中。 交通方式： 從「名鐵巴士總站」(名古屋站)搭乘直通巴士約30分鐘即可抵達。