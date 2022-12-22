名店進駐｜首個機場有齊CHANEL+Hermes+LV雙層旗艦店 Fortnum & Mason同步進駐

最近愈來愈多港人外遊，香港國際機場亦在東大堂購物區換上時尚裝潢，CHANEL、Hermes及Louis Vuitton(LV)早前開幕，令機場為全球首個擁有此3家雙層旗艦店的機場。香港國際機場亦推出全新會員獎賞計劃「HKairport Rewards」，新登記會員可獲贈$100電子現金券迎新獎賞，會員消費更可享雙倍獎賞，以港幣$1獲取2獎賞積分！ CHANEL新店總面積達468平方米，集時裝、手袋、鞋履、時尚首飾、眼鏡、精選腕錶及高級珠寶與香水等精品。入口即見德國當代藝術家Gregor Hildebrandt高8米的掛牆式大型雕塑。兩層樓面各設有兩個寬闊展廳，碎花紋漆面、花紋石膏、烏木色桃花心木及亮澤的石灰華地磚等物料，營造奢華氣派。

LV 特色行李箱 外遊更時尚 而LV旗艦店的外牆更以米白色面板拼砌出 Malletage 的交錯圖案，門口則以倒V型別致設計，仿如雕塑般宏偉壯觀。另有多條天橋與專門店2樓連接，方便顧客從各方進入店鋪選購。旗艦店集品牌經典皮革精品，包括TWIST、CAPUCINES、KEEPALL，以及珠寶首飾、特色行李箱和時裝系列。最新LV Cruise2023、LV Ski和Flight Mode等女裝系列亦會在店內登場，讓大家以最時尚的姿態外遊。

目前已有22間商鋪重開營業，除了3間旗艦店，亦包括了Breitling、Burberry、Bvlgari、Cartier、Chaumet、Dior、Gucci、Loewe、Longchamp、Loro Piana、Miu Miu、Montblanc、Omega、Prada、Rimowa、Roger Vivier、Tiffany & Co. 、Tory Burch及Valentino。茶葉品牌Tea WG及Fortnum & Mason亦剛進駐購物區，為旅客帶來精選茶葉及滋味甜點。

Fortnum & Mason 開業 售季節限定產品 Fortnum & Mason的零售精品店同樣位於機場東翼，是繼品牌旗艦店進駐K11 MUSEA三周年之後的另一進駐點，機場零售精品店面積約333平方尺，出售一系列馳名的精選茶葉與餅乾，除了眾多經典選擇，精品店亦會推出各種季節限定產品，是旅客離港前的送禮之選。