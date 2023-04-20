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2023-04-20 15:00:00

名牌手袋入門經典Monogram手袋Top8！LV、Gucci、Celine熱賣老花包推薦

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名牌手袋入門經典Monogram手袋Top8！LV、Gucci、Celine熱賣老花包推薦

名牌手袋入門經典Monogram手袋Top8！LV、Gucci、Celine熱賣老花包推薦

名牌手袋入門級款式多數會選經典穩陣款，而說到經典，不得不提Monogram Bag，近年多了個名稱叫做「老花包」，圖樣像品牌簽名一樣，將LOGO有規律重複地印在手袋上。好多精品名牌如LV、Gucci等都有推出Monogram手袋，長賣長有，基本上都是穩站熱賣榜Top10，這裡就來選出8大品牌人氣「老花包」Monogram手袋，款式夠代表性亦非常耐看！

「老花包」Monogram手袋推薦Top 8

1. Gucci 1955 Horsebit

2. Celine Triomphe

3. Louis Vuitton Neverfull MM

4. Dior 30 Montaigne

5. Fendi Baguette

6. Tory Burch T Monogram

7. Coach Monogram

8. Saint Laurent Le Monogramme

「老花包」Monogram手袋推薦1. Gucci 1955 Horsebit

Gucci Monogram Bag基本上每個經典系列都有推出，說到一直人氣高企而百搭的莫過於1955 Horsebit系列，不論正常大小還是迷你版空姐包都相當受歡迎。最Classic的啡色版，對比去年已經默默地加了$2,500，這些經典款真的是愈早買愈好，不然又會再加價！

Gucci馬銜扣1955迷你袋

2022年價錢：$21,500

2023年價錢：$24,000

Gucci馬銜扣1955迷你袋

Gucci馬銜扣1955迷你袋

Gucci馬銜扣1955迷你袋

Gucci馬銜扣1955迷你袋

「老花包」Monogram手袋推薦2. Celine Triomphe

Celine都有好多系列都推出老花包Monogram Bag，如早前大熱的迷你Tote Bag款、Lisa在法國時有揹的Folco Bag等，說到經典而有法國女生韻味的款式，不得不提掛上Triomphe凱旋門系列，修長版單肩包，復古魅力滿滿，好多Celine迷都為此而「入坑」了；另外Ava Bag半月手袋、Bucket Bag水桶手袋也是不少OL的心頭好，同樣要趁早入手，品牌隨時加價。

Celine Chain Shoulder Bag Triomphe in Triomphe Canvas Tan

2022年價錢：$22,500

2023年價錢：$24,500

Celine Chain Shoulder Bag Triomphe in Triomphe Canvas Tan

Celine Chain Shoulder Bag Triomphe in Triomphe Canvas Tan

CELINE Medium Bucket Bag in Triomphe Canvas

2023年價錢：$15,500

CELINE Medium Bucket Bag in Triomphe Canvas

CELINE Medium Bucket Bag in Triomphe Canvas

CELINE Ava Bag in Triomphe Canvas and calfskin

CELINE Ava Bag in Triomphe Canvas and calfskin

「老花包」Monogram手袋推薦3. Louis Vuitton Neverfull MM

LV最深入民心就是其Monogram手袋，如果要選入門級款式，那毫無懸念地選Neverfull Bag，實用同時又耐看的一個系列，成為好多朋友LV入門的手袋。同樣地要買就趁早，今年又默默地加了$2,800，相信這些經典款只會繼續加價下去～另外，今年流行大手袋，品牌當然湊上熱鬧推出一系列大手袋，除了趣怪地將經典散紙包放大變成Clutch，也推出了CarryAll MM大手袋，容量夠大很適合用來做返工袋。

Louis Vuitton Neverfull MM

2022年價錢：$13,500

2023年價錢：$16,300

Louis Vuitton Neverfull MM Louis Vuitton Neverfull MM

Louis Vuitton CarryAll MM

2023年價錢：$19,900

Louis Vuitton CarryAll MM Louis Vuitton CarryAll MM

「老花包」Monogram手袋推薦4. Dior 30 Montaigne

大家去買Dior都會留意Lady Dior或是Book Tote，但說到要買Dior Monogram Bag的話，Dior Bobby系列的老花包相當優雅有型，而且是選最原始的深藍色版，最為經典耐看，30 Montaigne Avenue、30 Montaigne都是經典大勢款式。

30 MONTAIGNE AVENUE 手袋

價錢：$28,000

30 MONTAIGNE AVENUE 手袋

30 MONTAIGNE AVENUE 手袋

30 MONTAIGNE 鏈帶手袋

價錢：$30,500

30 MONTAIGNE 鏈帶手袋

30 MONTAIGNE 鏈帶手袋

「老花包」Monogram手袋推薦5. Fendi Baguette

Fnedi Monogram Bag最熱搜的款式一定數到Baguette Bag，可謂品牌長期熱賣款式，復刻版四方盒子Baguette，加了個小手把，讓你手拿斜揹都可以。而且又要說了，Baguette又在默默加價，所以說啊，經典款真的要盡早入手！

Fendi Baguette Bag

價錢：$28,500

Fendi Baguette Bag

Fendi Baguette Bag

FENDI Mon Trésor Bucket Bag

FENDI Mon Trésor Bucket Bag

「老花包」Monogram手袋推薦6. Tory Burch T Monogram

除了精品名牌，小資一點的Tory Burch，其Monogram Bag在近期都非常出色，如Shoulder Bag，甚至最多上班族入手的Tote Bag都極受歡迎。老花包價位三、四千左右，性價比相當高。

TORY BURCH Studio jacquard shoulder bag

價錢：$3,140

TORY BURCH Studio jacquard shoulder bag

TORY BURCH Studio jacquard shoulder bag

TORY BURCH T Monogram jacquard shoulder bag

價錢：$4,150

TORY BURCH T Monogram jacquard shoulder bag

TORY BURCH T Monogram jacquard shoulder bag

TORY BURCH Double T embroidered shoulder bag

TORY BURCH Double T embroidered shoulder bag

「老花包」Monogram手袋推薦7. Coach Monogram

另一個小資品牌Coach，近年款式相當入流，即使是Monogram圖樣的老花包手袋款，設計都非常年輕時尚，如Tabby Bag、Swinger單肩包、Willow水桶包等，都在時尚達人的OOTD中出現。喜歡單肩小袋的朋友，Coach Studio復古又可愛；如喜樂實用容量大的手袋，則可看看Field 22 Tote，可手抽亦配備粗肩帶，兩用手袋款式。

Coach Studio canvas shoulder bag

價錢：$2,973

Coach Studio canvas shoulder bag

Coach Studio canvas shoulder bag

Coach Field 22 tote bag

價錢：$2,928

Coach Field 22 tote bag

Coach Field 22 tote bag

「老花包」Monogram手袋推薦8. Saint Laurent Le Monogramme

最後要說的是Saint Laurent，以往此品牌都少以Monogram Bag為主打，Le Monogramme系列，就是以Monogram來推出一系列郵差包、相機包等老花包款式，而且款式相對中性，不論男生還是女生拿都好看，可以用來襯情侶手袋啦～

SAINT LAURENT Le Monogramme canvas and leather camera cross-body bag

價錢：$7,800

SAINT LAURENT Le Monogramme canvas and leather camera cross-body bag

SAINT LAURENT Le Monogramme canvas and leather camera cross-body bag

SAINT LAURENT Le Monogramme canvas satchel

價錢：$8,600

SAINT LAURENT Le Monogramme canvas satchel

SAINT LAURENT Le Monogramme canvas satchel

原文刊登於 Yahoo Style HK

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