名牌手袋入門經典Monogram手袋Top8！LV、Gucci、Celine熱賣老花包推薦

名牌手袋入門級款式多數會選經典穩陣款，而說到經典，不得不提Monogram Bag，近年多了個名稱叫做「老花包」，圖樣像品牌簽名一樣，將LOGO有規律重複地印在手袋上。好多精品名牌如LV、Gucci等都有推出Monogram手袋，長賣長有，基本上都是穩站熱賣榜Top10，這裡就來選出8大品牌人氣「老花包」Monogram手袋，款式夠代表性亦非常耐看！ 「老花包」Monogram手袋推薦Top 8 1. Gucci 1955 Horsebit 2. Celine Triomphe 3. Louis Vuitton Neverfull MM 4. Dior 30 Montaigne 5. Fendi Baguette 6. Tory Burch T Monogram 7. Coach Monogram 8. Saint Laurent Le Monogramme 「老花包」Monogram手袋推薦1. Gucci 1955 Horsebit Gucci Monogram Bag基本上每個經典系列都有推出，說到一直人氣高企而百搭的莫過於1955 Horsebit系列，不論正常大小還是迷你版空姐包都相當受歡迎。最Classic的啡色版，對比去年已經默默地加了$2,500，這些經典款真的是愈早買愈好，不然又會再加價！ Gucci馬銜扣1955迷你袋 2022年價錢：$21,500 2023年價錢：$24,000

Gucci馬銜扣1955迷你袋

Gucci馬銜扣1955迷你袋

「老花包」Monogram手袋推薦2. Celine Triomphe Celine都有好多系列都推出老花包Monogram Bag，如早前大熱的迷你Tote Bag款、Lisa在法國時有揹的Folco Bag等，說到經典而有法國女生韻味的款式，不得不提掛上Triomphe凱旋門系列，修長版單肩包，復古魅力滿滿，好多Celine迷都為此而「入坑」了；另外Ava Bag半月手袋、Bucket Bag水桶手袋也是不少OL的心頭好，同樣要趁早入手，品牌隨時加價。 Celine Chain Shoulder Bag Triomphe in Triomphe Canvas Tan 2022年價錢：$22,500 2023年價錢：$24,500

Celine Chain Shoulder Bag Triomphe in Triomphe Canvas Tan

CELINE Medium Bucket Bag in Triomphe Canvas 2023年價錢：$15,500

CELINE Medium Bucket Bag in Triomphe Canvas

CELINE Ava Bag in Triomphe Canvas and calfskin

「老花包」Monogram手袋推薦3. Louis Vuitton Neverfull MM LV最深入民心就是其Monogram手袋，如果要選入門級款式，那毫無懸念地選Neverfull Bag，實用同時又耐看的一個系列，成為好多朋友LV入門的手袋。同樣地要買就趁早，今年又默默地加了$2,800，相信這些經典款只會繼續加價下去～另外，今年流行大手袋，品牌當然湊上熱鬧推出一系列大手袋，除了趣怪地將經典散紙包放大變成Clutch，也推出了CarryAll MM大手袋，容量夠大很適合用來做返工袋。 Louis Vuitton Neverfull MM 2022年價錢：$13,500 2023年價錢：$16,300

Louis Vuitton CarryAll MM 2023年價錢：$19,900

「老花包」Monogram手袋推薦4. Dior 30 Montaigne 大家去買Dior都會留意Lady Dior或是Book Tote，但說到要買Dior Monogram Bag的話，Dior Bobby系列的老花包相當優雅有型，而且是選最原始的深藍色版，最為經典耐看，30 Montaigne Avenue、30 Montaigne都是經典大勢款式。 30 MONTAIGNE AVENUE 手袋 價錢：$28,000

30 MONTAIGNE AVENUE 手袋

30 MONTAIGNE 鏈帶手袋 價錢：$30,500

30 MONTAIGNE 鏈帶手袋

「老花包」Monogram手袋推薦5. Fendi Baguette Fnedi Monogram Bag最熱搜的款式一定數到Baguette Bag，可謂品牌長期熱賣款式，復刻版四方盒子Baguette，加了個小手把，讓你手拿斜揹都可以。而且又要說了，Baguette又在默默加價，所以說啊，經典款真的要盡早入手！ Fendi Baguette Bag 價錢：$28,500

Fendi Baguette Bag

FENDI Mon Trésor Bucket Bag

「老花包」Monogram手袋推薦6. Tory Burch T Monogram 除了精品名牌，小資一點的Tory Burch，其Monogram Bag在近期都非常出色，如Shoulder Bag，甚至最多上班族入手的Tote Bag都極受歡迎。老花包價位三、四千左右，性價比相當高。 TORY BURCH Studio jacquard shoulder bag 價錢：$3,140

TORY BURCH Studio jacquard shoulder bag

TORY BURCH T Monogram jacquard shoulder bag 價錢：$4,150

TORY BURCH T Monogram jacquard shoulder bag

TORY BURCH Double T embroidered shoulder bag

「老花包」Monogram手袋推薦7. Coach Monogram 另一個小資品牌Coach，近年款式相當入流，即使是Monogram圖樣的老花包手袋款，設計都非常年輕時尚，如Tabby Bag、Swinger單肩包、Willow水桶包等，都在時尚達人的OOTD中出現。喜歡單肩小袋的朋友，Coach Studio復古又可愛；如喜樂實用容量大的手袋，則可看看Field 22 Tote，可手抽亦配備粗肩帶，兩用手袋款式。 Coach Studio canvas shoulder bag 價錢：$2,973

Coach Studio canvas shoulder bag

Coach Field 22 tote bag 價錢：$2,928

Coach Field 22 tote bag

「老花包」Monogram手袋推薦8. Saint Laurent Le Monogramme 最後要說的是Saint Laurent，以往此品牌都少以Monogram Bag為主打，Le Monogramme系列，就是以Monogram來推出一系列郵差包、相機包等老花包款式，而且款式相對中性，不論男生還是女生拿都好看，可以用來襯情侶手袋啦～ SAINT LAURENT Le Monogramme canvas and leather camera cross-body bag 價錢：$7,800

SAINT LAURENT Le Monogramme canvas and leather camera cross-body bag

SAINT LAURENT Le Monogramme canvas satchel 價錢：$8,600

SAINT LAURENT Le Monogramme canvas satchel