名牌運動及休閒服飾開倉低至1折！Reebok服飾鞋款$50起/ Delsey行李箱半價/泳衣一律$200

時代廣場展銷集再推出名牌運動及休閒服飾開倉！今期除了有大量大量運動鞋款、適合運動及休閒服飾低至一折發售外，更有半價Delsey行李箱、加拿大AUMNIE瑜伽服以及Speedo、arena的游泳用品！另外本地服飾品牌GIORDANO再次回歸帶來低至15折優惠，即睇內文了解詳請。

時代廣場展銷集再推出名牌運動及休閒服飾開倉！今期除了有大量大量運動鞋款、適合運動及休閒服飾低至一折發售外，更有半價Delsey行李箱、加拿大AUMNIE瑜伽服以及Speedo、arena的游泳用品！另外本地服飾品牌GIORDANO再次回歸帶來低至15折優惠，即睇內文了解詳請。

是次開倉品牌有Hoka、Diadora、Fjallraven、Champion、Reebok、Lee、Wrangler、GIORDANO、adidas、Columbia、Arena、Speedo、Aumnie、Doughnut、Delsey等等。

每個品牌都有不同折扣及優惠，當中精選優惠包括：Diadora/ Xero鞋款 $400/對，$600/兩對；Manduka瑜伽墊＄300；GIORDANO/ giordano/ladies/ GIORDANO junior服飾低至15折，精選貨品$49起，購物滿$800可加$1換購手提袋1個！

不可錯過Reebok服飾鞋款$50起，2-3件額外9折，4件額外85折，5件或以上額外8折！如果想入手鞋履，PALLADIUM精選鞋款亦只售$199/對。

其他優惠有美國郵差包品牌TIMBUK2 精選袋款$169；加拿大🇨🇦瑜珈服飾品牌AUMNIE低至$249，買2件即減$30，買3件即減$60！

泳衣方面，Speedo、arena女裝泳衣均一價$200，2件額外8折，3件額外75折。

童裝亦有折，當中有adidas、PUMA精選童裝服飾$220/ 2件。

Doughnut精選袋款低至半價，另外Delsey 精選軟、硬身行李箱半價起，CT男/女裝跣水防風衝鋒衣特價後$299。

即睇精選開倉貨品