吳燕玲最新多媒體互動裝置 探討威士忌酒廠與自然共生的關係

多媒體布藝藝術家吳燕玲(Elaine Yan Ling Ng)，最新藝術裝置作品《Phantasmagoria》，於蘇格蘭威士忌品牌The Macallan House香港旗艦店揭幕。這個受The Macallan委託的互動裝置，不僅慶祝品牌首家香港旗艦店開幕，以匠心製作的材料和先進數碼科技精心打造，作品將為賓客帶來一場獨特而難忘的感官之旅。 吳燕玲是The Fabrick Lab創辦人，一位英籍華裔多媒體藝術家。她的藝術工作室The Fabrick Lab主要設計紡織品、電子元件、仿生學、室內設計和裝置藝術，曾在多項全球性設計大獎屢獲殊榮，被譽為是香港五十大最備受注目的傑出人才之一，包括最具影響力的創新者、創意遠見者及顛覆性人才。

這次受The Macallan委託創作《Phantasmagoria》，展現了The Macallan的六大支柱：莊園、精緻小巧的蒸餾器、無與倫比的優質橡木桶、雪莉酒潤桶工藝、渾然天成的自然酒色和精湛工藝。這些元素啟發自橡木桶與新釀透明烈酒之間的互動共生關係，Elaine巧妙地將現實與想像、人性與自然、動能與空間結合為藝術裝置。

《Phantasmagoria》裝置由200多個獨特3D可打印的回收膠、LED 科技、以及由團隊獨家訂製的透光布料，和3D針織薄紗組成。這些元素分為三個層次，在製作團隊精心布置下，完美融合在The Macallan House的空間。整件作品寬約7米、高約2.5米、重約200公斤。

此外，3D打印工藝意味著比傳統方法減少產生70%廢料，所選材料均具一定耐用性及強韌度，確保雕塑作為永久性裝置的持久性。每個模組都被精心設計去根據需要擴展成更大的有機形態，從而傳遞The Macallan的悠久傳承故事。吳燕玲指，收到委託後好先了解的品牌理念，她說：「『天然滋養』代表The Macallan的核心價值之一，透過融合感官、人體動作和藝術品的神奇時刻，我們創造了一個獨一無二的體驗。」 《Phantasmagoria》這個藝術裝置，以雕塑方式展現流動性，是整個設計中最為重要和關鍵的元素之一，「只有當人親身靠近時，這件裝置才會真正被賦予生命，賓客也能夠感受到自己與威士忌工藝間的感官連結，因為欣賞這件藝術作品需要用到所有五感。」吳燕玲補充，這個裝置透過動態和光影來展現我們與自然的個人和集體關係，以及自然對我們的深遠影響。