吳若希現身1.10「言延·傳愛」嘉年華 免費親子理財工作坊/兒童職業體驗/慈善攤位遊戲

「生命傳愛大使」吳若希，將會出席明日星期六（1月10日）於鑽石山荷里活廣場舉行、由保協慈善基金～生命傳愛行動主辦的《保單捐贈計劃嘉許典禮暨「言延·傳愛」嘉年華》，擔任主禮嘉賓。會場特設六場親子理財工作坊，培育小朋友化身成理財小達人。

「生命傳愛行動」之「保單捐贈計劃」，由保協慈善基金及香港人壽保險從業員協會於2005年推出，至今累積逾16,000份保單捐贈，認捐保額近5.8億港元，兌現金額超過2,000萬，為慈善機構開拓穩定資源。明日主辦的活動由上午11時至下午5時舉行，而下午2時30分會舉行盛大嘉許典禮，邀請了勞工及福利局副局長何啟明先生, JP、保協會長陳頌琳小姐、保協慈善基金主席陳鳳玲小姐、生命傳愛行動主席馬驊伯先生，以及歌手吳若希擔任主禮嘉賓；同場還有「抗癌戰士」任永健親身分享及表演。

六場理財小達人職業工作坊

會場共有六場免費「言延傳愛慈善理財小達人」職業工作坊，讓小朋友體驗小廚師、小中醫師、環保專家不同工種的角色，邊玩邊學理財，完成工作坊後會獲得證書，啱晒親子活動。透過理財工作坊，讓小孩學習如何管理金錢，制定預算，培養正確的價值觀，幫助孩子們建立責任感與獨立性。

現場更有十個慈善機構攤位，包括貓の地帶動物慈善、智行基金會、綠色和平、代間發展基金、香港明愛、奧比斯、生命小戰士會、心晴行動慈善基金、國際獅子會腎病教育中心、語橋社資。讓大家一次過感受嘉年華熱鬧氣氛，又能支持公益。

