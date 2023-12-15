吸一口清新空氣 家居更醒神 單次濾淨率99.99% Atmosphere Sky™及Mini™空氣清新機

濾除逾340種污染物 符合4大權威認證

安利Atmosphere系列空氣清新機採用緊密而高效機身設計，Atmosphere Sky採用獨特的三重濾網設計，而Atmosphere Mini則採用高效能設計的三合一濾網，兩者皆有效濾除逾340種污染物，其前置濾網負責阻隔大型顆粒如毛髮、塵蟎、灰塵等，再經高效能HEPA濾網，濾除粒徑小至0.0024微米的致敏原與其他微粒，包括微細懸浮粒子(PM2.5)及流感病毒，單次濾淨效能高達99.99%，而透過活性碳氣味濾網，可吸附空氣中有害的甲醛、總揮發性有機化合物等污染物，並減少由烹飪、寵物等產生的異味，令家居空氣時刻保持清新潔淨。產品已榮獲4大權威認證，除確保其卓越效能外，亦為家人杜絕過敏風險。當中Atmosphere Sky每分鐘可提供8,500公升潔淨的空氣，即一小時可輸出510立方米的潔淨空氣，快速濾淨465平方呎的室內空氣；而Atmosphere Mini則每小時可輸出220立方米的潔淨空氣，表現同樣優秀。