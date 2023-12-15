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生活
2023-12-15 07:30:00

吸一口清新空氣 家居更醒神 單次濾淨率99.99% Atmosphere Sky™及Mini™空氣清新機

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安利Atmosphere Sky™及Mini™空氣清新機。

安利Atmosphere Sky™及Mini™空氣清新機。

為家人著想，飲用水要純淨有益外，家中更要時刻保持良好清新的空氣，才算健康寫意。安利Atmosphere系列空氣清新機造型纖巧，設計時尚實用，尤其適合香港的住屋環境，充分善用每吋地方；加上低至26分貝寧靜運作、單次濾淨率高達99.99%，全方位貼心守護家人。

濾除逾340種污染物 符合4大權威認證

安利Atmosphere系列空氣清新機採用緊密而高效機身設計，Atmosphere Sky採用獨特的三重濾網設計，而Atmosphere Mini則採用高效能設計的三合一濾網，兩者皆有效濾除逾340種污染物，其前置濾網負責阻隔大型顆粒如毛髮、塵蟎、灰塵等，再經高效能HEPA濾網，濾除粒徑小至0.0024微米的致敏原與其他微粒，包括微細懸浮粒子(PM2.5)及流感病毒，單次濾淨效能高達99.99%，而透過活性碳氣味濾網，可吸附空氣中有害的甲醛、總揮發性有機化合物等污染物，並減少由烹飪、寵物等產生的異味，令家居空氣時刻保持清新潔淨。產品已榮獲4大權威認證，除確保其卓越效能外，亦為家人杜絕過敏風險。當中Atmosphere Sky每分鐘可提供8,500公升潔淨的空氣，即一小時可輸出510立方米的潔淨空氣，快速濾淨465平方呎的室內空氣；而Atmosphere Mini則每小時可輸出220立方米的潔淨空氣，表現同樣優秀。

(右)適合465平方呎家庭的Atmosphere Sky。(左)專為200平方呎而設的Atmosphere Mini。

(右)適合465平方呎家庭的Atmosphere Sky。(左)專為200平方呎而設的Atmosphere Mini。

智能感測 對應《Atmosphere Connect》靈活操作

智能家居是家電大趨勢，空氣清新機也不例外。機身內置微粒感應器，可自動監測室內空氣質素。當啟動「自動」模式時，能根據空氣污染物濃度自行調校濾淨風速。當然用家亦可通過《Atmosphere Connect》app配對，遠端操控風速及夜間和自動模式切換。特別一提，當選擇以夜間模式或低風速運作時，空氣清新機會以26至27分貝寧靜運作，但又無損濾淨效能。

售價方面，Atmosphere Sky和Atmosphere Mini分別為10,780港元和6,468港元。

 

Amway 體驗館：九龍旺角登打士街56 號家樂坊15樓

新界購貨中心：新界屯門屯喜路2 號柏麗廣場1603室

查詢：2969 6300         

針對不同使用場景，產品提供3段風速及多種模式以供選擇。

針對不同使用場景，產品提供3段風速及多種模式以供選擇。

(資訊由客戶提供)

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