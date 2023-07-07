吸濕排汗｜Her own words新出兩款運動胸圍 透氣/防UV/針對不同強度運動

夏日炎炎，在戶外運動想舒適一點，不妨選擇具承托力、透氣又防UV的sport bra，香港內衣品牌Her own words旗下的運動品牌Her own words Sports，今季最新推出兩款運動胸圍，分別針對不同強度的運動需要，無論是健身或瑜珈都一樣可以應付。
Her own words Sports的部分運動胸圍款式提供多達17個亞洲尺碼，讓不同體型的女士在運動時得到最合身最舒適的承托。品牌今季最新推出兩款運動胸圍，包括專為喜歡到健身室或高強度運動女生而設的Free Me REmatrixpad UV Protection High Impact Sports Bra，以及為喜歡瑜珈的女生而設的 REextraSkin UV Protection Low Impact Longline Sports Bra，滿足不同女生的需要。
輕薄透氣布料吸濕排汗
近年愈來愈多女生有健身習慣，Free Me REmatrixpad UV Protection High Impact Sports Bra 適合高強度運動穿著，棉杯貼上防外擴軟支撐，可減少晃動及外擴，而不會感到壓迫。胸圍更特別使用擁有過千氣孔的REmatrixpad洞洞呼吸杯及輕薄透氣布料，可吸濕排汗，同時提供抗菌、涼感及防UV功能，運動時舒適自在又不怕悶熱。無縫隨意裁設計更舒適親膚。配搭Mid-Waist Float UV Protection Biker Short，擁有360高性能褲頭，可貼身包覆腰部，提供高效支撐，同時有收肚修腰的顯瘦效果，亦具備抗菌、涼感及防UV功能。
快乾布料無懼汗水
另一款的REextraSkin UV Protection Low Impact Longline Sports Bra，則是為瑜珈女生而設，選用快乾及防UV布料，就算在戶外練習瑜伽都無懼太陽及汗水。Push up棉杯可向上提托及集中胸部，而專利REextraSkin技術能令棉杯穩定不移位，時尚設計不論運動或日常上街都是完美內搭。下身可以搭配High-Waist Effortless UV Protection Full length Sports leggings，具有如奶油般的柔軟觸感，360高性能腰頭能穩定地包覆腰腹，無拘無束地練習各種瑜伽動作。