吸濕排汗|Her own words新出兩款運動胸圍 透氣/防UV/針對不同強度運動

夏日炎炎,在戶外運動想舒適一點,不妨選擇具承托力、透氣又防UV的sport bra,香港內衣品牌Her own words旗下的運動品牌Her own words Sports,今季最新推出兩款運動胸圍,分別針對不同強度的運動需要,無論是健身或瑜珈都一樣可以應付。

Her own words Sports的部分運動胸圍款式提供多達17個亞洲尺碼,讓不同體型的女士在運動時得到最合身最舒適的承托。品牌今季最新推出兩款運動胸圍,包括專為喜歡到健身室或高強度運動女生而設的Free Me REmatrixpad UV Protection High Impact Sports Bra,以及為喜歡瑜珈的女生而設的 REextraSkin UV Protection Low Impact Longline Sports Bra,滿足不同女生的需要。