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2023-07-07 12:30:00

吸濕排汗｜Her own words新出兩款運動胸圍 透氣/防UV/針對不同強度運動

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吸濕排汗｜Her own words新出兩款運動胸圍 透氣/防UV/針對不同強度運動

吸濕排汗｜Her own words新出兩款運動胸圍 透氣/防UV/針對不同強度運動

夏日炎炎，在戶外運動想舒適一點，不妨選擇具承托力、透氣又防UVsport bra，香港內衣品牌Her own words旗下的運動品牌Her own words Sports，今季最新推出兩款運動胸圍，分別針對不同強度的運動需要，無論是健身或瑜珈都一樣可以應付。

Her own words Sports的部分運動胸圍款式提供多達17個亞洲尺碼，讓不同體型的女士在運動時得到最合身最舒適的承托。品牌今季最新推出兩款運動胸圍，包括專為喜歡到健身室或高強度運動女生而設的Free Me REmatrixpad UV Protection High Impact Sports Bra，以及為喜歡瑜珈的女生而設的 REextraSkin UV Protection Low Impact Longline Sports Bra，滿足不同女生的需要。

Her own words新出兩款運動胸圍

Her own words新出兩款運動胸圍

輕薄透氣布料吸濕排汗

近年愈來愈多女生有健身習慣，Free Me REmatrixpad UV Protection High Impact Sports Bra 適合高強度運動穿著，棉杯貼上防外擴軟支撐，可減少晃動及外擴，而不會感到壓迫。胸圍更特別使用擁有過千氣孔的REmatrixpad洞洞呼吸杯及輕薄透氣布料，可吸濕排汗，同時提供抗菌、涼感及防UV功能，運動時舒適自在又不怕悶熱。無縫隨意裁設計更舒適親膚。配搭Mid-Waist Float UV Protection Biker Short，擁有360高性能褲頭，可貼身包覆腰部，提供高效支撐，同時有收肚修腰的顯瘦效果，亦具備抗菌、涼感及防UV功能。

Free Me REmatrixpad UV Protection High Impact Sports Bra 特別使用擁有過千氣孔的REmatrixpad洞洞呼吸杯。$548 Mid-Waist Float UV Protection Biker Short $398

快乾布料無懼汗水

另一款的REextraSkin UV Protection Low Impact Longline Sports Bra，則是為瑜珈女生而設，選用快乾及防UV布料，就算在戶外練習瑜伽都無懼太陽及汗水。Push up棉杯可向上提托及集中胸部，而專利REextraSkin技術能令棉杯穩定不移位，時尚設計不論運動或日常上街都是完美內搭。下身可以搭配High-Waist Effortless UV Protection Full length Sports leggings，具有如奶油般的柔軟觸感，360高性能腰頭能穩定地包覆腰腹，無拘無束地練習各種瑜伽動作。

REextraSkin UV Protection Low Impact Longline Sports Bra $398至428 High-Waist Effortless UV Protection Full length Sports leggings $498 REextraSkin UV Protection Low Impact Longline Sports Bra的Push up棉杯可向上提托及集中胸部。
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