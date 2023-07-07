吸濕排汗｜Her own words新出兩款運動胸圍 透氣/防UV/針對不同強度運動

夏日炎炎，在戶外運動想舒適一點，不妨選擇具承托力、透氣又防UV的sport bra，香港內衣品牌Her own words旗下的運動品牌Her own words Sports，今季最新推出兩款運動胸圍，分別針對不同強度的運動需要，無論是健身或瑜珈都一樣可以應付。

Her own words Sports的部分運動胸圍款式提供多達17個亞洲尺碼，讓不同體型的女士在運動時得到最合身最舒適的承托。品牌今季最新推出兩款運動胸圍，包括專為喜歡到健身室或高強度運動女生而設的Free Me REmatrixpad UV Protection High Impact Sports Bra，以及為喜歡瑜珈的女生而設的 REextraSkin UV Protection Low Impact Longline Sports Bra，滿足不同女生的需要。