熱門搜尋:
美斯訪香港 農曆新年2024 垃圾徵費 保暖方法 Twins演唱會2024 機管局債券 MIRROR演唱會2024 流感 深圳Costco 綠置居2023 日本地震 姜濤 薈鳴 山姆超市 恒生指數 日圓匯率 御半山 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
生活
2024-01-29 12:00:00

吹風腳痛疑風濕？ 盤點5個冬天保護關節方法 墊高膝蓋都有用！

分享：
吹風腳痛疑風濕？ 盤點5個冬天保護關節方法 墊高膝蓋都有用！

吹風腳痛疑風濕？ 盤點5個冬天保護關節方法 墊高膝蓋都有用！

香港近期氣溫急降，不少人受涼時都有關節酸痛的情況，這樣有機會與關節磨蝕有關。以下就盤點5個冬天保護關節的方法，只需簡單改善日常生活習慣，關節便可免受傷害！

保護關節｜少騎單車／電單車

秋冬季天氣乾燥又寒冷，而騎單車或電單車時，雙腿會長期處於彎曲及靜止的狀態，再加上冷空氣一直吹拂膝蓋，容易令寒風入骨，侵蝕膝蓋關節，造成血液不循環、酸痛等問題，長期便有機會引起風濕痛，因此建議有騎單車或電單車習慣的人士，在寒風刺骨的日子應盡量避免騎乘，或是使用護膝來保護關節免受寒風侵害。

騎單車或電單車時，腳步會長期處於屈曲狀態。 穿短褲騎車令關節的磨蝕更加嚴重。 建議穿上護膝或長褲才騎車。
Klook.com

保護關節｜減少穿着短裙短褲

不少人喜歡在冬天穿着短裙短褲以便配搭衣服，但若經常在寒風刺骨的日子穿着短裙短褲，容易讓關節入風，當關節經過磨蝕後便容易出現風濕痛、關節炎等症狀，因此最好避免在冬天穿着短裙短褲。如果真的需要穿着的話，建議穿上絲襪或打底褲來保護雙腿。

不少人在寒冷的冬天仍然喜歡穿着短裙或短褲。 這樣卻容易令關節受到寒風侵蝕。 建議最好還是穿着長褲或長裙做好保護。

保護關節｜下肢鍛鍊 

如果長期沒有活動身體，關節的肌肉力量便會流失，因此可以趁着午後天氣晴朗的時候適當運動，例如散步、慢跑等，通過運動來增加關節肌肉力量，從而促進下肢血液循環，讓關節組織得以鍛鍊。天氣特別寒冷的時候，則可以進行足浴或浸腳，同樣有促進下肢血液循環的效果。

Ad Block
午後散步可以做到下肢鍛鍊的功效。 慢跑同樣有助促進下肢血液循環。 足浴有效溫暖全身，促進血液循環，對下肢鍛鍊亦有一定的幫助。
Klook.com

保護關節｜避免進行磨損膝蓋動作

雖然運動有助下肢鍛鍊，促進關節健康，但行山、下樓梯、蹲立等動作都容易增加膝蓋關節的負擔，從而對膝蓋造成磨損，因此應盡量避免進行背磨損膝蓋的動作，運動時亦應以安全為主。如果有爬山或走樓梯的運動習慣，建議最好使用行山杖輔助，讓力量不會集中在膝蓋關節，以減輕膝蓋負擔。

不少港人都有行山的習慣。 建議最好使用行山杖輔助。 下樓梯的動作容易損害關節。

保護關節｜墊高膝蓋 

如果膝蓋經常處於屈曲的狀態，不但會影響雙腿的血液循環，還會令膝蓋關節容易疲勞酸痛，加速關節老化，因此建議可以利用枕頭墊高雙腿，以改善膝蓋屈曲的問題，讓血液得以暢通。

Ad Block
坐姿不正確、長期站立或坐下等都會令下肢的血液不暢順，甚至會影響關節健康。 墊高雙腳有效幫助血液循環。 對於孕婦而言的功效更大，有效幫助舒緩懷孕對關節造成的壓力。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受