吹風腳痛疑風濕？ 盤點5個冬天保護關節方法 墊高膝蓋都有用！

香港近期氣溫急降，不少人受涼時都有關節酸痛的情況，這樣有機會與關節磨蝕有關。以下就盤點5個冬天保護關節的方法，只需簡單改善日常生活習慣，關節便可免受傷害！

保護關節｜少騎單車／電單車 秋冬季天氣乾燥又寒冷，而騎單車或電單車時，雙腿會長期處於彎曲及靜止的狀態，再加上冷空氣一直吹拂膝蓋，容易令寒風入骨，侵蝕膝蓋關節，造成血液不循環、酸痛等問題，長期便有機會引起風濕痛，因此建議有騎單車或電單車習慣的人士，在寒風刺骨的日子應盡量避免騎乘，或是使用護膝來保護關節免受寒風侵害。

保護關節｜減少穿着短裙短褲 不少人喜歡在冬天穿着短裙短褲以便配搭衣服，但若經常在寒風刺骨的日子穿着短裙短褲，容易讓關節入風，當關節經過磨蝕後便容易出現風濕痛、關節炎等症狀，因此最好避免在冬天穿着短裙短褲。如果真的需要穿着的話，建議穿上絲襪或打底褲來保護雙腿。

保護關節｜下肢鍛鍊 如果長期沒有活動身體，關節的肌肉力量便會流失，因此可以趁着午後天氣晴朗的時候適當運動，例如散步、慢跑等，通過運動來增加關節肌肉力量，從而促進下肢血液循環，讓關節組織得以鍛鍊。天氣特別寒冷的時候，則可以進行足浴或浸腳，同樣有促進下肢血液循環的效果。

保護關節｜避免進行磨損膝蓋動作 雖然運動有助下肢鍛鍊，促進關節健康，但行山、下樓梯、蹲立等動作都容易增加膝蓋關節的負擔，從而對膝蓋造成磨損，因此應盡量避免進行背磨損膝蓋的動作，運動時亦應以安全為主。如果有爬山或走樓梯的運動習慣，建議最好使用行山杖輔助，讓力量不會集中在膝蓋關節，以減輕膝蓋負擔。