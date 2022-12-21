告別失眠｜日夜顛倒難入睡？整合5個快速入睡貼士 建立睡覺儀式感好重要！

近年不少人都有日夜顛倒的壞習慣，早上起不來，晚上又報復性熬夜，令到晚上入睡變得更困難。以下就整合5個快速入睡貼士，讓大家可以輕鬆入睡，趕走疲勞，重拾生理時鐘！

快速入睡貼士｜白天進行適量運動 不少人因為工作或上課，白天的時候都比較少運動，晚上亦習慣性熬夜，而身體缺乏運動時，便變得更難入睡，令失眠的問題加劇。因此建議在白天的時候進行適量的運動，例如以走樓梯代替坐電梯，走路代替搭車等，讓身體充實地運動，晚上的時候身體便會感到疲倦，這樣便會更容易入睡。

快速入睡貼士｜睡前遠離電子產品 大部份人其實都有睡前使用電子產品的習慣，例如電話、平板電腦、電腦、電視等，而睡前使用電子產品會令大腦處於興奮活躍的狀態，因而較難入睡。再加上使用電子產品會有上癮的問題，通常都會忘卻時間經過，不知不覺便會熬夜使用，令睡眠時間縮短。因此建議睡前最好用其他活動代替電子產品，例如看書、做手工等，讓大腦處於放鬆狀態，增加入睡效果。

快速入睡貼士｜建立睡覺「儀式感」 睡覺前可以進行一些具有「儀式感」的活動，讓身體養成習慣，例如浸腳、拉筋、擦身體乳、按摩等，進行這些活動後建議立刻就寢，當慢慢變成習慣後，對於大腦來說便是代表睡覺的暗示，從而可以快速入睡。此外，還可以限制自己只在睡眠前換上舒適的睡衣，穿着舒適的睡衣對於身體來說亦是一種代表睡覺的暗示，令大腦更快進入睡眠狀態，因而可以快速入睡。

快速入睡貼士｜調整姿勢+ 冥想法 睡眠姿勢不當亦會影響入睡的時間，除了選擇最適合自己入睡的姿勢外，建議可以使用右側臥的睡姿，令到全身肌肉筋骨放鬆，不但可以消除疲勞，還可以保持血氣暢通，方便入睡。同時可以進行冥想法幫助入睡，首先將大腦放空平躺在床上，讓雙手自然地放在身體兩側，然後將注意力放在腳尖，腳尖向後放用力堅持1分鐘，之後再向前勾起腳尖再堅持1分鐘，當循環做3至5次後，身體便會感覺到睡意。