告別布丁頭｜日本Blogger及Cosplayer推介annadonna染髮護色膜 在家染髮補色同時護髮

染髮會傷頭髮，而且通常在髮型屋一坐就半日，日本近年大熱染髮護色膜（Hair Colour Treatment），可以在補色的同時護髮，比去髮型屋平了一截！日本染髮產品annadonna受當地鐘情漂染髮色的Blogger及Cosplayer推薦，而且用法簡單，讓大家不再頂著「布丁頭」出街。

染髮護色膜比普通染膏帶來的負擔少得很多，能保養因染髮而受損的髮絲之餘，更可以輕鬆補色及矯色，適合喜歡漂染玩色的女生。染髮護色膜上色效果良好，有效令原本漂染髮色更持久，淺色頭髮的女生更可以隨時根據心情及場合轉換不同髮色。