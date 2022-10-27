告別布丁頭｜日本Blogger及Cosplayer推介annadonna染髮護色膜 在家染髮補色同時護髮

染髮會傷頭髮，而且通常在髮型屋一坐就半日，日本近年大熱染髮護色膜（Hair Colour Treatment），可以在補色的同時護髮，比去髮型屋平了一截！日本染髮產品annadonna受當地鐘情漂染髮色的Blogger及Cosplayer推薦，而且用法簡單，讓大家不再頂著「布丁頭」出街。
染髮護色膜比普通染膏帶來的負擔少得很多，能保養因染髮而受損的髮絲之餘，更可以輕鬆補色及矯色，適合喜歡漂染玩色的女生。染髮護色膜上色效果良好，有效令原本漂染髮色更持久，淺色頭髮的女生更可以隨時根據心情及場合轉換不同髮色。
成分溫和不傷頭皮
annadonna染髮護色膜含有月見草萃取物、絲蛋白及堅果油等保濕修護成分，沒有精油的潛在刺激性，為剛漂染過和已褪色變黃的頭髮，提供充分營養，持續使用可保護髮色，補色同時令秀髮堅韌柔順。不論是耳圈染或是眉上瀏海挑染，只要有漂染過的髮絲均可輕易用染色護髮膜上色。
漂染頭髮底色愈淺愈容易上色，可根據個人髮色及髮質不同，連續最少使用5天，亦可持續上色1至2周不等，可每周、隔周或無間斷地為經漂染之頭髮補色，不同顏色混色配搭也可轉換成不同髮色。系列共有11種顏色，3大人氣顏色包括極光太空灰、紫葡萄色及深藍莓色已登陸萬寧，其他色系亦於DON DON DONKI香港分店、Cosme Store及松本清有售。