告別更年期煩憂 逆轉髮齡的不二之選！ 掌握年輕秘訣 Plantur 39助你從「根」源開始

對女士而言，頭髮不僅是第二張臉，更是青春活力的象徵！隨著年齡的增長、不規律的生活習慣，除肌底膠原蛋白會流失外，原來頭髮的生長速度亦會逐漸減慢，令頭髮變得脆弱易斷裂，髮頂分界在不知不覺間變寬、髮線及頭皮變得明顯。就算臉部保養再多，一旦頭髮稀疏，馬上令外觀大打折扣，非常顯老。德國製Plantur 39植物與咖啡因洗護髮系列蘊含經科研實證的獨特咖啡因配方、配合天然草本植物萃取，能保護女性因歲月而變得脆弱的髮根，激活髮根，減少脫髮，助你減輕更年期焦慮苦惱。 台灣首位女外科醫師林靜芸表示，女性自40多歲起會迎來人生另一個重要的必經階段，這段時期女性的體質會產生變化，除了身型上的改變，皮膚變得沒有光澤，頭皮亦會開始慢慢自然老化，令脫髮增加。每根頭髮會經歷生長期、過渡期、休止期三個生長階段，每天大約百根脫髮。而且體質變化會影響生長週期，令新生長的頭髮變得細軟脆弱，容易折斷並提早脫落，導致脫髮增加。林醫生指有很多女士都追求外觀看起來更年輕、更有精神，但頭髮稀疏令頭皮變得明顯，看起來瞬間老了十幾歲，對自己感覺沒有自信。林醫生本人亦親身經歷頭髮一直掉的情況，甚至被病人指看到自己的頭皮，自覺十分尷尬。因此，及早為頭皮保養亦絕不容忽視，更是逆齡、重獲自信的關鍵。

林醫生本人使用Plantur 39產品近20年，豐盈秀髮看不出年齡。

科研實證* 植物與咖啡因複合物 有效激活髮根、減少脫髮 德國Dr. Wolff專業科研團隊多年來一直致力專研咖啡因對抗女士脫髮，科研實證Plantur 39的植物與咖啡因複合物能激活髮根，減少脫髮，延長頭髮的生長週期，有效對抗脫髮問題，亦能滋養髮根毛囊，修護受損髮絲，為頭髮提供一整天需要的滋養！其活性成分經臨床實證，140位有脫髮困擾的女性在連續使用Plantur 39洗髮露6個月後，頭髮的強韌程度明顯增強，脫髮情況亦比沒有使用洗髮露的試驗者有明顯的改善**。 Plantur 39研發了2款適合兩類不同髮質需要的女士使用，「染燙、受損髮質專用洗髮露」加入了天然小麥萃取物、維他命原B5，能修復髮絲、重整及促進受損頭髮結構再生，同時達至令頭髮光亮潤澤、保護髮色持久的功效；「幼細脆弱髮質專用洗髮露」則特別添加天然白茶萃取物、護髮成分，以維持豐盈飄逸的髮型。只需於洗髮過程時，將洗髮露停留在頭皮2分鐘，讓營養充分滲透至髮根，然後沖洗乾淨即可。

Plantur 39植物咖啡因複合物（咖啡因、植物黃酮、鋅及菸鹼酸）可為頭髮補給營養，充分地滲透至髮根，保護髮根免受體質改變傷害。

逆齡首選養髮精華液 再現年輕豐盛秀髮 免受體質轉變影響 頭皮如臉部肌膚一樣，需要被精華滋養呵護，單靠洗髮露是不足以護理頭皮的！真實用家郭女士表示，自從使用Plantur 39植物與咖啡因養髮精華液後，原本髮際線後移的情況有所改善，亦看到有細碎的小毛髮長出來。每天出門前或洗髮後，只需於頭皮位置塗抹適量的精華液，加以按摩，幫助頭皮徹底吸收精華養分，毋須沖洗，質地清爽不黏笠而且快吸收，待滲透髮根後可如常梳理頭髮、打扮或使用其他造型產品。而且適合所有類型的頭皮人士使用，堅持每天使用效果會更佳！為你的頭皮健康打好基礎，亦可搭配自己原有的洗髮露使用！ 【更年期神隊友！】Plantur 39植物咖啡因洗護髮系列

【植物與咖啡因洗髮露】染燙及受損髮質（左）、幼細及脆弱髮質（右） 建議零售價$109/250ml 【咖啡因護髮素】建議零售價$79/150ml 【植物與咖啡因養髮精華液（頭髮液）】建議零售價$129/200ml 【洗染一take過！】棕色洗護髮系列 自然遮蓋新生灰白髮 不少有白髮困擾的女士會定期染髮來遮蓋灰白髮，但長期染髮非常傷害髮質。Plantur 39棕色洗護髮系列亦含有植物與咖啡因複合物，更額外加入棕色素，能遮蓋因壓力、年齡增長而生的灰白髮，減少染髮次數。每次洗髮後能獲得更深的棕色髮色，遮蓋灰白髮及淺色髮根。每次洗髮後不僅能讓頭髮染上顏色令棕色效果逐漸明顯，減少對頭髮造成傷害，同時有預防及減少脫髮的功效，更讓頭髮年齡重回年輕！只要依照所需的顏色深度，讓洗髮露及護髮素先後於頭髮上停留約2至5分鐘，然後徹底沖洗即可。

Plantur 39棕色洗護髮系列

【棕色植物與咖啡因洗髮露（左）】建議零售價$109/250ml 【棕色護髮素（右）】建議零售價$89/150ml >按此立即選購< 在連鎖零售店及藥房藥行有售。 *Völker, J. M., et al. (2020). "Caffeine and Its Pharmacological Benefits in the

Management of Androgenetic Alopecia: A Review." Skin PharmacolPhysiol: 1-17

**Bussoletti, C., et al. (2018). "Efficacy of a cosmetic phyto-caffeine shampoo in female androgenetic alopecia." G Ital Dermatol Venereol: DOI:10.23736/s20392-20488.23718.05499-23738.