告別毛孔｜Benefit PORE WASH限定店 找出毛孔根源問題/夢幻打卡位

毛孔粗大是不少女生的煩惱，Benefit Cosmetics為慶祝最新的the POREfessional PORE CARE毛孔護理系列全球同步面世，特別在K11 MUSEA的6樓戶外位置開設期間限定店，限定店模仿洗車站，化身成可愛的「Benefit PORE WASH毛孔美容站」，為一眾女生解決毛孔問題！歌手Tyson Yoshi早前更為期間限定店舉行揭幕儀式。

限定店內劃分成兩個區域，並設多個打卡位。甫進限定店，便見到顏色繽紛的毛孔體驗區，客人可以首先於這區為自己作出反「孔」決策，了解毛孔小知識，找出自己的毛孔問題，並試用全新系列產品。系列王牌的Deep Retreat紫色泥膜幻更變成超巨型波波池，成為拍照留念的夢幻打卡點。

隨後客人可進入鬼馬的Benefit PORE WASH便利商店，粉紅色的便利店內充滿不同Benefit糖果及零食，更有獨家限定的PORE CARE汽水機登場，客人可以自選顏色及味道，自制PORE WASH蘇打汽水，再拿著蘇打汽水到PORE WASH站外設的「毛孔加油機」裝置拍照留念。