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2023-03-17 15:30:00

告別毛孔｜Benefit PORE WASH限定店 找出毛孔根源問題/夢幻打卡位

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告別毛孔｜Benefit PORE WASH限定店 找出毛孔根源問題/夢幻打卡位

告別毛孔｜Benefit PORE WASH限定店 找出毛孔根源問題/夢幻打卡位

毛孔粗大是不少女生的煩惱，Benefit Cosmetics為慶祝最新的the POREfessional PORE CARE毛孔護理系列全球同步面世，特別在K11 MUSEA6樓戶外位置開設期間限定店，限定店模仿洗車站，化身成可愛的「Benefit PORE WASH毛孔美容站」，為一眾女生解決毛孔問題！歌手Tyson Yoshi早前更為期間限定店舉行揭幕儀式。

Tyson Yoshi出席PORE WASH毛孔美容站開幕禮時於店鋪門口親筆簽名，為限定店加持。

Tyson Yoshi出席PORE WASH毛孔美容站開幕禮時於店鋪門口親筆簽名，為限定店加持。

限定店內劃分成兩個區域，並設多個打卡位。甫進限定店，便見到顏色繽紛的毛孔體驗區，客人可以首先於這區為自己作出反「孔」決策，了解毛孔小知識，找出自己的毛孔問題，並試用全新系列產品。系列王牌的Deep Retreat紫色泥膜幻更變成超巨型波波池，成為拍照留念的夢幻打卡點。

隨後客人可進入鬼馬的Benefit PORE WASH便利商店，粉紅色的便利店內充滿不同Benefit糖果及零食，更有獨家限定的PORE CARE汽水機登場，客人可以自選顏色及味道，自制PORE WASH蘇打汽水，再拿著蘇打汽水到PORE WASH站外設的「毛孔加油機」裝置拍照留念。

新推出的the POREfessional PORE CARE 毛孔護理系列專門針對最常見並最惱人的毛孔專屬問題，6款產品由卸妝潔面、緊緻爽膚、清潔面膜到保濕面霜都一應俱全。 系列王牌Deep Retreat紫色泥膜幻變成的超巨型波波池及「毛孔加油機」裝置，讓大家拍照留念。 粉紅色的Benefit PORE WASH便利商店，店內有不同Benefit糖果及零食，更有獨家限定的PORE CARE汽水機登場。 Benefit在K11 MUSEA的6樓戶外位置開設期間限定店，面向維港海景的限定店模仿成洗車站，化身成可愛的「Benefit PORE WASH毛孔美容站」，為客人解決毛孔問題。

Benefit更邀請了著名人氣壁畫藝術家Leon Lollipop（黎里昂）為是次期間限定店外牆親手繪畫壁畫，他的設計概念是要把美國街頭藝術味道及亙動性原素添加至此「PORE CARE洗車站」，他分別以3PORE CARE毛孔護理系列顏色：紫色、綠色及黃色作壁畫主色，畫上懷舊甲蟲車，更把其標誌「托腮貓Gloomie」融入畫中，化身成小貓咪，大家只要站於玻璃窗後，就會成為Benefit反「孔」車上一員，是另一拍照打卡點。

Benefit香港區國際首席美眉及美肌大使Maki Ho分享系列使用方法及護膚貼士。 Benefit邀請畫家Leon Lollipop（黎里昂）為是次期間限定店外牆繪畫壁畫，壁畫分別以3款PORE CARE毛孔護理系列顏色﹕紫色﹑綠色及黃色作主色，襯托出PORE CARE毛孔護理系列。 賓客們試用全新the POREfessional PORE CARE 毛孔護理系列產品。

Benefit PORE WASH毛孔美容站限定店

地址：K11 MUSEA 6/F Sculpture Park

日期：即日至412

開放時間：11am 9pm

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