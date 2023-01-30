告別黑瓶｜Jo Malone London新版芳醇系列 一文看清9款香水/寶石瓶身/熱賣款式

不少資深香水迷家中都有一支Jo Malone London的「黑瓶」香水傍身，品牌今年宣布為這個芳醇系列(Cologne Intense Collection)全面改版，將黑色瓶身換成低調的寶石色調，在燈光之下看到不同顏色，新系列包括9款香調，絕對是2023年香氛界的重大消息。

Jo Malone London 芳醇系列2023｜Jo Malone London 今年為芳醇系列改版。

「白瓶」古龍水與「黑瓶」芳醇香水有何分別？ 相比起平日經常見到的「白瓶」古龍水，「黑瓶」的芳醇香水來得更低調，推出的頻密程度亦不及前者，到底兩者有何不同？全球香氛研發總監Celine Roux表示：「Jo Malone London創作的多數香水都具有英國氣息，並從英國的風景、傳統和成分中尋找靈感，但芳醇香水系列是從世界各地尋找靈感，以儀式、慶典和當地傳統作為創作起點。」

Jo Malone London創作的多數香水都具有英國氣息，並從英國的風景、傳統和成分中尋找靈感。

貌似「黑瓶」的寶石瓶身 而今個系列的9款芳香，則以世界各地傳統而神秘的古老儀式為靈感，發掘珍罕奢華的香氛原料，結合傳統古法與當代工藝煉成，巧妙地將主調與基調深化提升。而系列亦換上特別瓶身，乍看是黑色，但透光燈光或燈座，即可見到瓶身散發如寶石般的璀璨色調，令整個系列變得更有格調及質感。

有那 5 款主打香水？ 在香氣方面，網傳絲柏與葡萄藤、烏木與佛手柑及黑琥珀與野薑花是最受歡迎的3款。而絲絨玫瑰與烏木、夜來香與白芷亦在品牌的推介之列上，前者選用來自土耳其、摩洛哥及保加利亞的大馬士革玫瑰，一年只有在溫暖明媚的初夏才盛開，加入丁香及烏木氣息，帶來如絲絨柔滑的魅惑氣質；而後者以純白柔嫩的夜來香花瓣，綻放著神秘醉人氣息，明亮、奢華而感性，配以白芷的翠綠辛辣點綴，穿透華麗的琥珀木暖意，優雅而沉靜。

Jo Malone London 芳醇系列2023｜絲柏與葡萄藤、烏木與佛手柑、黑琥珀與野薑花、絲絨玫瑰與烏木及夜來香與白芷，是目前比較受歡迎的香水。

9 款芳醇香水一次看清： Jo Malone London 芳醇系列 2023 ｜絲柏與葡萄藤芳醇古龍水 初調：絲柏 主調：葡萄藤 基調：樹苔 神秘、瀟灑、引人入勝 深邃鬱郁的經典薰苔木質香調，瀟灑神秘且充滿層次感，如風度翩翩的英倫紳士般，極其引人入勝。 古老傳說中的空中花園迷霧繚繞，參天挺拔的絲柏古樹圍繞林立，綠葉成蔭，空氣滲透著鬱鬱蔥蔥的清新初調。蜿蜒交錯的葡萄藤纏繞著水榭樓台，葉間垂墜著串串纍纍的葡萄，散發著主調馥郁的木調芬芳，糅合濕潤柔軟的苔蘚基調，洋溢著沉穩迷人的大地氣息。

Jo Malone London 芳醇系列2023｜絲柏與葡萄藤芳醇古龍水

Jo Malone London 芳醇系列 2023 ｜烏木與佛手柑芳醇古龍水 初調：佛手柑 主調：雪松 基調：烏木 魅惑、神秘、顛倒眾生 閉上雙眼，沉澱迷失於千年前吠陀梵語記載的珍稀烏木煙燻氣息之中。 中東古老傳統儀式有著1,400多年的歷史，以矜罕烏木的深沉香氣沾染全身，深邃而神秘。淡淡神秘煙燻感遇上清新閃亮的佛手柑初調，穿透雪松木中調的溫暖沉穩木質氣息，交織出充滿層次感的柑橘木本香，如遠古國度的香氣儀式般無比迷人，君子般的文質彬彬，仿如一襲乾淨白襯衫，是才華與內涵的味道。

Jo Malone London 芳醇系列2023｜烏木與佛手柑芳醇古龍水

Jo Malone London 芳醇系列 2023 ｜黑琥珀與野薑花芳醇古龍水 初調：黑小豆蔻 主調：黑蘭花 基調：迦邏木香調 感性、深邃、出眾 古日本神聖香道儀式，有超過五百年歷史。而在香道藝術中，珍貴迦邏木被奉作香木瑰寶。 香水以黑小豆蔻的溫暖芳香與野薑的清新微辣，掀開初調序幕，黑蘭花為中調注入深沉馥郁的質感，純潔睡蓮與茉莉花令深邃香氣更柔軟乾淨。珍稀迦邏木沉香糅合黑琥珀的細膩暖意，馥郁細緻，沉靜焚香煙燻氣息餘韻悠揚，穿透出感性誘人的底蘊。

Jo Malone London 芳醇系列2023｜黑琥珀與野薑花芳醇古龍水

Jo Malone London 芳醇系列 2023 ｜絲絨玫瑰與烏木芳醇古龍水 初調：丁香 主調：大馬士革玫瑰 基調：烏木 柔滑、魅惑、璀璨荼靡 來自土耳其、摩洛哥及保加利亞的大馬士革玫瑰，一年只有在溫暖明媚的初夏才盛開，卻是綻放著極致嬌媚的醉人花香。 採擷晨曦之中的花香馥郁飽滿，帶點微辛的蜜香。丁香散發著耀眼光芒，為香氣初調增添辛辣暖意，緩緩沉澱至基調深沉慵懶的烏木氣息，籠罩於濃烈深邃的煙燻迷香之中。一抹紫紅唇色，如絲絨般柔滑的醇厚質感，極致性感嫵媚。

Jo Malone London 芳醇系列2023｜絲絨玫瑰與烏木芳醇古龍水

Jo Malone London 芳醇系列 2023 ｜夜來香與白芷古龍水 初調：白芷 主調：夜來香 基調：琥珀木 醉人、豐饒、瑰麗 在泰米爾納德邦繁囂熙攘的花卉市場裡，含苞待放的夜來香會在花開之前被送往萃取香氣。 潔白花蕾會被散落平舖在地，靜待其綻放，並散發出最迷人的香氣，調香師精心捕捉其極致清香淬煉成精萃，呈獻白花女王的珍貴氣息。純白柔嫩的夜來香花瓣綻放著神秘醉人氣息，明亮、奢華而感性，配以白芷的翠綠辛辣點綴，穿透華麗的琥珀木暖意，優雅而沉靜，舉手投足間盡是氣質。

Jo Malone London 芳醇系列2023｜夜來香與白芷古龍水

Jo Malone London 芳醇系列 2023 ｜茉莉花與金盞花古龍水 初調：金盞花 主調：阿拉伯茉莉花 基調：安息香樹脂 誘人、奢華、令人上癮 純白色的花蕾在拂曉時分收成，送往熙來攘往的印度花卉市場，隨意舖疊在地攤上擺賣，卻散發出最迷人的香氣，清雅得令人陶醉。 潔白無瑕的阿拉伯茉莉花，與耀眼的金盞花海相互輝映，混搭依蘭依蘭濃郁的異國香調，盡是繽紛炫目的花香。馥郁的安息香樹脂香氣綿延繚繞，彷彿徜徉於香草與琥珀溫暖氣息的懷抱中。

Jo Malone London 芳醇系列2023｜茉莉花與金盞花古龍水

Jo Malone London 芳醇系列 2023 ｜緋紅罌粟古龍水 初調：黃葵 主調：緋紅罌粟 基調：零陵香 魅惑、濃醇香甜、欲罷不能 生於中亞野生大草原、緋紅奪目的東方罌粟花，擁有著巨大深紅花瓣，高高矗立於廣闊草原間。滿山滿谷的緋紅豔蕊隨微風搖曳，吹拂著若隱若現的嫵媚香甜，充滿神秘野性的異國魅惑。 粉香馥郁的鳶尾花主調如絲絨般柔滑，大麥與零陵香注入濃醇誘人的雙重香甜暖意，由飽滿多汁的無花果引領踏入迷人芬芳的懷抱之中，香氣如其鮮艷色澤般極盡感性誘惑，繚繞不散。

Jo Malone London 芳醇系列2023｜緋紅罌粟古龍水

Jo Malone London 芳醇系列 2023 ｜沒藥與零陵香古龍水 初調：薰衣草 主調：納米比亞樹脂 基調：零陵香 尊貴、感性、使人著迷 納米比亞沙漠中，放眼無盡的金黃色沙丘綿延起伏，孕育了獨一無二的沒藥樹叢。沒藥樹的珍貴芬芳樹脂只有在秋天乾燥的日子裡，待其自然流到地面後，才能以人手收割。 香氣豐沛的沒藥樹脂獨特而且濃郁，琥珀氣息令人難以抗拒，誘人卻帶點溫暖的橡木芳香，同時充滿清新的活力，於炎熱空氣中飄散，糅合一抹溫暖杏仁與馥郁香草，與零陵香所賦予的醉人氣息。

Jo Malone London 芳醇系列2023｜沒藥與零陵香古龍水

Jo Malone London 芳醇系列 2023 ｜香根草與金香莢蘭古龍水 初調：小豆蔻 主調：香根草 基調：金香莢蘭 豐富、金香、繚繞不散 金香莢蘭和薰衣草的芬芳滋養著泥土深處，讓香根草茁壯成長，流露出豐盛和愉悅的氣息。珍稀的金香莢蘭雖然擁有嬌嫩的黃綠色外表，但當地沒有蜜蜂或蜂鳥，因此每一朵花蕾都需以人手授粉、採摘、烘焙。兩種同樣珍貴馥郁的香料，交織出不一樣的感性芬芳。 前調的一抹小豆蔻和西柚茶的香調，清爽型格，充滿異國情調，牽引出原生香根草的深邃大地氣息，與獨特稀有的金香莢蘭互相輝映，濃郁而誘人，溫暖窩心。