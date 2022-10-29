告別2022！ 6大出國跨年倒數活動推介 悉尼除夕煙花巡遊/巴黎塞納河遊船

經歷了接近3年的疫情，香港人終於可以出國！踏入年尾，不少人都會選擇在外跨年，慶祝新一年的來臨。以下為大家介紹6大出國跨年倒數活動推介，地點囊括澳洲、台北、法國及芬蘭等地，一於與家人朋友渡過久違的跨年旅行！

跨年活動｜澳洲： The Jackson Ultimate NYE Experience 除夕巡遊及煙花匯演 每年年尾澳洲都會放煙花迎接新一年，大家可以在傑克森遊船上享受終極除夕倒數體驗，品嚐澳洲晚餐菜單，配搭精選澳洲優質葡萄酒、法國香檳、頂級烈酒和招牌雞尾酒。七道菜晚餐包括現代澳大利亞農產品，以及具有東南亞風味的海鮮，以優質澳大利亞奶酪站和宵夜作結。 在兩層甲板上與精彩的現場樂隊一起狂歡，更可到屋頂酒吧與DJ一起享用雞尾酒和派對熱門歌曲！ The Jackson Ultimate NYE Experience 除夕巡遊及煙花匯演 KKday優惠: 成人 HK$7,923/位 登船時間：18:30 出發時間：19:00 返回時間：01:00am

跨年活動｜澳洲悉尼： Rocket Cruise 除夕煙花巡遊 除了傑克森遊船外，大家亦可選擇乘坐Rocket Cruise欣賞除夕煙花巡遊。 Rocket Cruise設有兩個露天觀景空間，以及舒適的內部渡輪座位。帶上飲料和食物，與朋友或家人在達令港和悉尼港度過4.5小時，一起迎接新一年的到來！ Rocket Cruise 除夕煙花巡遊 KKday 優惠: HK$2,472/位 出發時間：20:00 返回時間：12:45am 地址：Darling Harbour King Street Wharf 1, Sydney NSW 2000

跨年活動｜澳洲： NYE SHOWBOAT 遊船船票 + 晚宴 悉尼除夕倒數遊船帶來最獨特的極致視覺饗宴，搭配豐盛的晚餐、飲料，還有獨家歌舞表演—「Voyage of Love愛之旅」，可在最佳位置觀賞到一年一度悉尼除夕倒數的盛大煙花匯演。遊船將停泊於重點觀看煙花區域，一覽享譽國際的悉尼除夕倒數煙花匯演，盡情感受DJ表演及舞池的狂歡氣氛！ 遊船晚餐菜單包括三文魚配香草奶油佐芥菜、三文魚及螃蟹佐洋蔥、牛肉料理搭配大豆大蒜佐松露、西澳王蝦配石榴佐香料及焦糖無花果伴美西生菜佐季節蔬食。 【 2023 澳洲除夕】悉尼除夕倒數 KKday優惠: 成人 HK$5,450/位 登船時間：17:45 離港時間：18:30 回程時間：01:00am 集合地點：King Street Wharf 5 地址：King Street Wharf, Lime Street, Sydney, New South Wales, Australia

跨年活動｜台灣： 阿里山夜未眠一日遊 在阿里山迎接新年第一道曙光，是每年的熱門行程之一。鐵路、森林、雲海、日出與晚霞，合稱為阿里山五奇。搭乘祝山小火車前往小笠原觀景平台，清晨自雲海與山巒中逐漸露出微微晨曦，迎接2023年第一道曙光！去程會收取司導小費 (現金)，每位旅客為150元台幣。小火車車票 (單趟全票150 台幣、來回全票共300元台幣) 將由導遊代購，請事先備。 阿里山夜未眠一日遊 KKday 優惠: HK$510/位 上車地點：南崁 B&Q 對面振益汽車修理廠有限公司前/ 中壢麥當勞中壢民族店/新竹國光客運清大站 下車地點：新竹/ 桃園

跨年活動｜芬蘭羅瓦涅米： 除夕慶祝派對 & 倒數煙花 芬蘭除了看極光外，也是個跨年倒數好地方！在潔白的冰雪覆蓋的童話般的小木屋內品嚐香檳和小食。此外，亦都參加露天的除夕慶祝活動，倒數慶祝一年最後一刻，在大人享受除夕派對的小時候，小朋友就可以趁機玩迷你雪地電單車。芬蘭新年的除夕慶祝活動其中一個觸目的活動就是午夜的除夕倒數煙花。看完煙花之後，就會追尋如夢幻的極光，許下新年願望！ 新年慶祝派對門票 KKday優惠: 成人 HK$1,000/位，3-12 歲兒童 HK$767/位 集合地點：Nordic Unique Travels Office (29 Maakuntakatu, Rovaniemi 96200) 持續時間：4-5小時 地址：Maakuntakatu 29-31, Rovaniemi 96200, FI