周未好去處︱夏日周未市集與展覽 強調傳統新造

巧妙地把經典小巷美化再造，成獨特色彩社區的「利奧坊」，推出兩項活動，包括與香港遺傳性乳癌家族資料庫(資料庫)合辦的「關．乳1愛 2022」活動《虛實之發現．隱藏》，融合「傳統 x 新造」的概念，製作出巨型粉 紅燈罩，以互動裝置藝術及AR元素，鼓勵大家愛護家人及下一代，認識遺傳性癌症，及早了解自己的家族病史，認清自己的遺傳風險，藉此加深大眾對遺傳性癌症的認識。

Messy Desk 聯乘紅 A 藝術裝置 AR 隱藏趣味 本地插畫師Messy Desk巧妙將資料庫KOL家家醫生與庭庭護士，融入香港街道、特色建築物，以及懷舊事物放於畫作中，藉此表達遺傳性癌症的隱藏風險不容忽視。公眾只需用智能電話掃描二維碼(QR CODE)，即可隨時走入畫作中打卡拍照，而隱藏效果會於電話呈現，帶給大家一種互動趣味體驗。

逾 30 個傳統品牌現身市集 此外，利奧坊邀請多個打破傳統的手作品牌，超過30個特色攤檔，攜手打造《「傳統 x 新造」尋找快樂因子週末市集》。市集主打一系列糅合「傳統 x 新造」理念的本地特色攤檔，將經典紅Ａ塑膠品牌、活字印刷工藝及舊相機等傳統元素，創作出一系列的新潮物品，將傳統情懷重新包裝及演繹，讓大家重溫本地舊有的事物。

Messy Desk聯同經典紅A品牌，製作的巨型招牌燈罩及漏斗櫈裝置，當中更加入AR元素，讓公眾發掘隱藏的趣味。

《 虛實之發現 ‧ 隱藏》 AR 互動裝置藝術詳情： 日期︰即日起至8月31日(中午12時至晚上8時) 地點︰大角咀利得街 11 號利奧坊地下 《「傳統 x 新造 尋找快樂因子」週末市集》 日期：本月30、31 日、8月6、7日(中午12時至晚上8時) 地點：大角咀利得街11號利奧坊1樓(全場約有逾30多檔精選本地品牌特色攤位，當中包括本地傳統工藝，配以新造元素潮物。) 限量優惠一： 由即日起於「資料庫」網頁(https://asiabreastregistry.com/tw/donation-form-hk) 捐款$50元或以上，於本月30、31日與8月6、7日，到《尋找快樂因子市集》「資料庫」攤位，出示捐款證明，即可換領Messy Desk慈善限量禮品1份。 限量優惠二： 於市集按讚「資料庫」FB page 及follow IG，可即場換領「資料庫」禮品1份。 活動期間還有大量優惠，詳情請留意「資料庫」及利奧坊網頁。 查詢：www.asiabreastregistry.com / www.hcoins.com.hk