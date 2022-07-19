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2022-07-19 17:43:46

周未好去處︱夏日周未市集與展覽 強調傳統新造

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香港標誌性的品牌「紅 A」，於市集發售現代新興產品。

巧妙地把經典小巷美化再造，成獨特色社區的「利奧坊」，推出兩項活動，包括與香港遺傳性乳癌家族資料庫(資料庫)合辦的「關1 2022」活動《虛實之發現隱藏》，融合「傳統 x 新造」的概念，製作出巨型粉 紅燈罩，以互動裝置藝術及AR元素，鼓勵大家愛護家人及下一代，認識遺傳性癌症，及早了解自己的家族病史，認清自己的遺傳風險，藉此加深大眾對遺傳性癌症的認識

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Messy Desk聯乘紅A藝術裝置 AR隱藏趣味

本地插畫Messy Desk巧妙將資料庫KOL家家醫生與庭庭護士，融入香港街道、特色建築物，以及懷舊事物放於畫作中，藉此表達遺傳性癌症的隱藏風險不容忽視。公眾只需用智能電話掃描二維碼(QR CODE)，即可隨時走入畫作中打卡拍照，而隱藏效果會於電話呈現，帶給大家一種互動趣味體驗

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30個傳統品牌現身市集

此外，利奧坊邀請多個打破傳統的手作品牌，超過30個特色攤檔，攜手打造《「傳統 x 新造」尋找快樂因子週末市集》。市集主打一系列糅合「傳統 x 新造」理念的本地特色攤檔，將經典紅Ａ塑膠品牌、活字印刷工藝及舊相機等傳統元素，創作出一系列的新潮物品，將傳統情懷重新包裝及演繹，讓大家重溫本地舊有的事物。

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Messy Desk聯同經典紅A品牌，製作的巨型招牌燈罩及漏斗櫈裝置，當中更加入AR元素，讓公眾發掘隱藏的趣味。

虛實之發現隱藏》AR 互動裝置藝術詳情：

日期︰即日起至831(中午12時至晚上8)

地點︰大角咀利得街 11 號利奧坊地下

《「傳統 x 新造 尋找快樂因子」週末市集》

日期：本月3031 日、867(中午12時至晚上8)  

地點：大角咀利得街11號利奧坊1(全場約有逾30多檔精選本地品牌特色攤位，當中包括本地傳統工藝，配以新造元素潮物。)

 

限量優惠一：

由即日起於「資料庫」網頁(https://asiabreastregistry.com/tw/donation-form-hk) 捐款$50元或以上，於本月3031日與867日，到《尋找快樂因子市集》「資料庫」攤位，出示捐款證明，即可換領Messy Desk慈善限量禮品1

限量優惠二：

於市集按讚「資料庫」FB page follow IG，可即場換領「資料庫」禮品1份。

活動期間還有大量優惠，詳情請留意「資料庫」及利奧坊網頁。

 

查詢：www.asiabreastregistry.com / www.hcoins.com.hk

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人像攝影獲獎達人「千紅」的期間限定攝影班，參加者均可獲得一張由「千紅」拍攝下的即影即有相片。

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活字印刷工作室ditto ditto，將舊有的印刷重新製作，展現活字印刷工藝和其獨特手工觸感。

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利奧坊送出的禮品密封儲物夾。

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