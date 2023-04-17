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2023-04-17 23:03:51

周未好去處︱大館BOOKED：香港藝術書展

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已經五度舉辦的《BOOKED：香港藝術書展》，鐵定下周末於大館當代美術館舉行，多個本地、亞洲及國際參展出版社，將一起展出多種新作。今屆藝術書展更會帶來全新項目 ，包括「聲書相印」，展現「聲音」和「印刷」可以如何交融契合。

展銷場和閱覽室將分別帶來印尼的lumbung kioslumbung publishers的特殊圖書，這些書曾在第15屆卡塞爾文獻展上亮相，與印尼傳統農業社會的「米倉」(lumbung)概念息息相關。

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多個來自世界各地的書商，於書展中展出最新出版刊物。

此外，展覽將有超過80位藝術家、出版商、機構和書店參加，包括香港攝影師唐景峰、瑞士獨立出版社Nieves和法國的高檔出版商onestar press / Three Star Books 的特別展示，以及一系列公共活動，如講座、工作坊和表演。值得注意的是行為藝術家Florence Lam，和彭靖創立的「基地」，亦會帶來特別的現場表演，她們將會遊走於展場，以各種雜技式姿態與書籍進行互動，為女性的「身體知識」作出新定義。

 

BOOKED：香港藝術書展》詳情：

日期：428日至51

地點：大館當代美術館賽馬會藝方及F倉展廳

票價：$30(優惠)$40(標準門票)

查詢：www.taikwun.hk/zh/programme/detail/booked-hong-kong-art-book-fair/1193

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展場設有「聲書相印」展廳，展示最新出版形態。

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展覽希望藉著今次展出平台，讓公眾有機會欣賞及接觸這些藝術書籍及印刷品。

BOOKED：香港藝術書展 大館美術館
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