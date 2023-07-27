周未好去處︱最受兒童歡迎唱跳動畫頻道CoComelon 首度來港設主題吹氣遊樂園

全球收視率最高的幼童娛樂頻道CoComelon，於YouTube擁有1.9億follower，而每月在Netflix和YouTube，觀看次數更超達49 億次。由即日起至8月27日，於屯門市廣場將舉行《CoComelon仲夏吹氣遊樂園》，歡迎大人小朋友一起投入CoComelon世界。

《CoComelon仲夏吹氣遊樂園》佔地逾5,000呎，分為4大吹氣遊樂區，包括「CoComelon彩虹吹氣滑梯連西瓜泡泡池」、「Wheels on the Bus! 吹氣巴士造型障礙賽」、「Itsy Bitsy Spider! 吹氣泡泡浴迷宮」，場內540吋大電視，每日定時播放CoComelon熱門音樂短片。吹氣遊樂區更包括Blippi體驗專區「Blippi與恐龍球類挑戰賽」，這是另一風靡兒童的Blippi跨平台，每月瀏覽量超過 10 億次。