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2023-07-27 16:22:46

周未好去處︱最受兒童歡迎唱跳動畫頻道CoComelon 首度來港設主題吹氣遊樂園

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CoComelon彩虹吹氣滑梯連西瓜泡泡池。

全球收視率最高的幼童娛樂頻道CoComelon，於YouTube擁有1.9億follower，而每月在Netflix和YouTube，觀看次數更超達49 億次。由即日起至8月27日，於屯門市廣場將舉行《CoComelon仲夏吹氣遊樂園》，歡迎大人小朋友一起投入CoComelon世界。

 

CoComelon仲夏吹氣遊樂園》佔地逾5,000呎，分為4大吹氣遊樂區，包括「CoComelon彩虹吹氣滑梯連西瓜泡泡池」、「Wheels on the Bus! 吹氣巴士造型障礙賽」、「Itsy Bitsy Spider! 吹氣泡泡浴迷宮」，場內540吋大電視，每日定時播放CoComelon熱門音樂短片。吹氣遊樂區更包括Blippi體驗專區「Blippi與恐龍球類挑戰賽」，這是另一風靡兒童的Blippi跨平台，每月瀏覽量超過 10 億次。

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首間CoComelon期間限定店

除了以CoComelon以及Blippi為創作元素的4大吹氣遊樂設施之外，全港首個CoComelon期間限定店，引入超過40款CoComelon、JJ與家人及朋友、以及Blippi的官方周邊產品，包括適合嬰幼兒的音樂毛公仔、抱枕，學齡前幼童喜愛的發聲玩具、膠積木，以至多款遊戲套裝，場內亦會售賣獨家CoComelon造型汽球，而S+ REWARDS會員亦可憑指定點數換領，增添歡樂氣氛。

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手機程式購買門票有優惠

此外，由即日起於Klook網頁及手機應用程式購買《CoComelon仲夏吹氣遊樂園》門票，可以優惠價$298預訂期間限定CoComelon夏日沙灘套裝，套裝包括CoComelon直徑1米巨型沙灘波一個、JJ連帽沙灘巾一條。另外，Blippi的fans購買門票時，可以優惠價$188購買期間限定Blippi環保餐具套裝，內含 Blippi環保餐具(筷子、叉、匙)一套、Blippi透明水樽一個。

場內540吋大電視，每日定時播放CoComelon熱門音樂短片。

《CoComelon」仲夏吹氣遊樂園》詳情：

日期：即日起至8月27日

地點：屯門市廣場1期1樓中央廣場

查詢：https://bit.ly/CoComelonKlook

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期間限定CoComelon夏日沙灘套裝，包括巨型沙灘波、JJ連帽沙灘巾。優惠價：$298

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