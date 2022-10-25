周末去好處︱《繼往創未來》LEGO工作坊 砌出美麗香港

由發展局及規劃署合辦的《繼往創未來》展覽，現於中環展城館及毗鄰的愛丁堡廣場舉行，透過穿梭室內及戶外展區，輕鬆認識本港基建發展成就，以及未來發展項目，戶外展區共有12個關於海、陸、空基建亮麗繽紛的實體裝置。於下周五及周六，更特設「樂高LEGO工作坊」，啟發孩子創意，又讓小朋友認識香港。
懷舊交通工具主題
《繼往創未來》加強市民對香港交通基建的認識，並以香港懷舊交通工具為主題，對象為小學生及家長，小朋友透過拼砌樂高享受玩樂體驗，啟發他們創意的同時，又可認識到本港標誌性交通工具包括天星小輪、民航飛機及山頂纜車的演變，寓學習於娛樂。
大會特別邀請了「樂高專業認證大師」洪子健(Andy Hung)，以及其團隊精心策劃是次工作坊。活動上，導師們會介紹香港懷舊交通工具的演變，亦會講解LEGO拼砌的技巧；參加者可利用樂高積木，拼砌出天星小輪、香港首架民航飛機，以及舊型號的山頂纜車，從中體驗創作的樂趣，完成後更有機會於展城館展出，而每組參加者可以獲得LEGO Polybag精美禮品包1份。
繼往創未來攝影比賽 獎品總值＄4,800
此外，展覽正舉行攝影比賽，凡在「繼往創未來」展覽室內展區「回顧與展望」、「創建香港新未來」、「建島未來」或戶外展區「大未來歷棋」拍攝，作品只要與展覽有關，不論風景、人像等等題材均可參加。評審以內容深度、攝影構圖及創意為準則，勝出的作品有機會贏取總值$4,800豐富獎品。截止報名日期為10月31日，詳情請參閱展城館Facebook專頁(https://bit.ly/3U12wpl)。
日期：11月5、6日上午11時至中午12時15分 (海：天星小輪)
下午2時15分至3時30分 (陸：山頂纜車)
下午4時30分至5時45分 (空：民航飛機)
地點：中環展城館四樓
名額：每節6組(1組2 至4人，先到先得，費用全免)
報名：https://forms.gle/KBtsN28DkPCNjG6b7
查詢：3102 1242