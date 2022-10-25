周末去好處︱《繼往創未來》LEGO工作坊 砌出美麗香港

懷舊交通工具主題

《繼往創未來》加強市民對香港交通基建的認識，並以香港懷舊交通工具為主題，對象為小學生及家長，小朋友透過拼砌樂高享受玩樂體驗，啟發他們創意的同時，又可認識到本港標誌性交通工具包括天星小輪、民航飛機及山頂纜車的演變，寓學習於娛樂。

大會特別邀請了「樂高專業認證大師」洪子健(Andy Hung)，以及其團隊精心策劃是次工作坊。活動上，導師們會介紹香港懷舊交通工具的演變，亦會講解LEGO拼砌的技巧；參加者可利用樂高積木，拼砌出天星小輪、香港首架民航飛機，以及舊型號的山頂纜車，從中體驗創作的樂趣，完成後更有機會於展城館展出，而每組參加者可以獲得LEGO Polybag精美禮品包1份。