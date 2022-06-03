周末好去處丨毛孩大笪地寵物市集　支持領養不棄養信念！

AYYYA將參與信義會旗下的毛孩大笪地寵物市集，以行動支持本地寵物領養團體，宣揚「領養不棄養」之理念。

是次活動由基督教香港信義會（The Evangelical Lutheran Church of Hong Kong）主辦，與領養團體「家尋浪浪」合作，於6月4-5日在大埔六鄉學習園地舉行領養日，現場將有超過四十隻毛孩及二十個展銷攤位參與。

AYYYA，2020香港名牌旗下的本地品牌，專心一意照顧您個人健康與心靈的需要。香味是回憶的最大聯繫，AYYYA專注調配香味產品，希望無論在個人護理、家居及汽車空間，都讓您放鬆身心，產品包括保濕消毒香水、身體保濕香薰噴霧、香薰蠟燭、汽車香薰等，其中AYYYA X無酒精淨味抗菌系列更擁有日本專利，能同時照顧孕婦、嬰兒及毛孩需要。我們致力令您使用AYYYA的每一瞬間，都能感到幸福和溫暖。

基督教香港信義會成立於一九五四年，是香港大型的綜合性社會服務機構，於香港不同區域設立堂會，也同時興辦學校教育及社會服務，以創新的方式、關愛及以人為本的精神為基層及弱勢社群提供多元化的服務。