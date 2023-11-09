周末好去處｜上環意大利菜餐廳Posso 2周年 全新手工意粉工作坊 送85折優惠券、乾意粉、食譜

位於上環九如坊的意大利菜餐廳Posso主打提供威尼斯風味小食「cicchetti」，由主廚 Max Wong 主理，菜式有趣創新，加上環境裝潢簡約有個性，口碑向來不俗。餐廳近日踏入2周年，亦有全新動向。

全新手工意粉工作坊

如果想進一步認識意大利餐飲文化，不妨考慮參加餐廳由今年11月起逢星期日舉行的手工意粉工作坊。工作坊每位收費$950，每節時間為三小時，將由餐廳大廚親自授課，過程將以以英語和廣東話進行教學，方便大眾掌握學習製作的技巧和竅門。意大利麵食款式眾多，而今次手工意粉工作坊將教授大家打造完美的意大利雲吞(cappelletti)，菜式非常實用，回到家中亦可輕易煮出意國風味。在工作坊期間，餐廳會安排葡萄酒和意大利小食供參加者暢飲及細嚐，恍如置身意大利的環境，讓大家發揮烹飪創意，氣氛歡樂好玩。