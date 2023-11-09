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生活
2023-11-09 12:29:12

周末好去處｜上環意大利菜餐廳Posso 2周年 全新手工意粉工作坊 送85折優惠券、乾意粉、食譜

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周末好去處｜上環意大利菜餐廳Posso 2周年 全新手工意粉工作坊 送85折優惠券、乾意粉、食譜

周末好去處｜上環意大利菜餐廳Posso 2周年 全新手工意粉工作坊 送85折優惠券、乾意粉、食譜

位於上環九如坊的意大利菜餐廳Posso主打提供威尼斯風味小食「cicchetti」，由主廚 Max Wong 主理，菜式有趣創新，加上環境裝潢簡約有個性，口碑向來不俗。餐廳近日踏入2周年，亦有全新動向。

全新手工意粉工作坊

如果想進一步認識意大利餐飲文化，不妨考慮參加餐廳由今年11月起逢星期日舉行的手工意粉工作坊。工作坊每位收費$950，每節時間為三小時，將由餐廳大廚親自授課，過程將以以英語和廣東話進行教學，方便大眾掌握學習製作的技巧和竅門。意大利麵食款式眾多，而今次手工意粉工作坊將教授大家打造完美的意大利雲吞(cappelletti)，菜式非常實用，回到家中亦可輕易煮出意國風味。在工作坊期間，餐廳會安排葡萄酒和意大利小食供參加者暢飲及細嚐，恍如置身意大利的環境，讓大家發揮烹飪創意，氣氛歡樂好玩。

上環意大利菜餐廳Posso

送85折優惠券、乾意粉、食譜

除了即場親手製作意大利雲吞，參與者在課程結束時更能聚集在一起，品味由主廚 Max 精心準備的兩道意粉菜品，一嚐餐廳正宗意大利滋味。另外餐廳為答謝大家抽空體驗工作坊，凡參與首十次舉辦的課程的參加者，將獲得午餐 85 折優惠券，用作日後用餐時使用，而所有參加者亦可以得到團隊精心準備的禮品包，分別裝滿了 Posso 的招牌乾意粉、一份特色食譜和獨家 Posso商品，絕對滿載而歸。是次全新手工意粉工作坊分成兩個時段供大眾選擇，分別是中午 12 時至下午 3 時和下午 4 時至晚上 7 時的時段，有興趣的話可提前通過 WhatsApp聯繫 Posso 團隊，預約報名參加餐廳獨家手作意粉工作坊。

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Posso
地址：上環九如坊 12 號地舖
營業時間：星期一至六:中午 12 時至下午 3 時、晚上 6 時至 11 時
WhatsApp：+852 9870 0898

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