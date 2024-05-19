周末好去處｜下長沙泳灘海景餐廳Bathers 西班牙行政主廚全新菜單 $85起品嚐地中海風味

下長沙泳灘擁有漫長的海岸線，更是香港其中一個滑浪熱點，特別有外國海灘的度假風情。而位於泳灘旁邊的海景餐廳Bathers由西班牙行政主廚Salvador Benedicto主理，近日推出一系列全新菜單，揉合地中海美食靈感，帶來多款時令海鮮和高質肉食，菜式包括白酒香焗半殼帶子、脆皮椒鹽魷魚配上甜辣椒醬等，配上無敵海景，大家一於趁假日和朋友好好放鬆！
下長沙泳灘Bathers 地中海風味美食
Bathers不論菜單或環境都充滿異國情調，小食推介西班牙經典Pimientos de Padrón青椒（$85）選用來自西班牙西北部加利西亞的帕德龍青椒，口感軟嫩帶汁又具淡淡蔬菜香；脆皮椒鹽魷魚配上甜辣椒醬（$135）炸漿脆薄，魷魚香口惹味，佐酒一流。而當造海鮮美食亦非常吸引，必食加入忌廉及白酒香焗半殼帶子（$140/4隻）、香烤西班牙八爪魚（$175）、醃炸原條鱸魚（$165）等。
主菜方面，除了選用新西蘭可持續鱈魚香炸而成炸魚薯條（$190），還有加入海鮮醬、白酒及忌廉等香煮成大蝦煮扁麵（$195）；香草烤原隻黃油雞（$210）雞肉皮脆肉滑，散發淡淡百里香、檸檬、檸檬等香草芳香氣味；選用澳洲草飼安格斯西冷扒配薯條（300克HK$295），肉味香濃又多汁；芝士焗炸雞胸（$175）配上番茄醬、Mozzarella水牛芝士、巴馬臣芝士及綴上新鮮芝麻菜；還有，富有西班牙傳統風味慢煮16小時乳豬（1/4隻$395；半隻$750），配上菠蘿無花果醬，味道甘香的乳豬以低溫慢煮保持肉質嫩滑。
全新盛宴套餐$360/位
如果想一班朋友一齊分享，餐廳特別推出全新盛宴套餐，菜單包含多道可供分享前菜、自選一道主菜及可作分享的甜品，每位$360，性價比高。菜式方面，多道可供分享前菜包含自家製西班牙伊比利亞黑毛豬香炸成火腿炸丸子；及放上新鮮番茄、牛至、羅勒及特級初榨橄欖油於自家製多士麵包Bruschetta Al Pomodoro；脆皮椒鹽魷魚配上甜辣椒醬；及每日新鮮即製牛油果醬配香脆粟米片，選用新鮮牛油果壓碎搗爛，加入Pico de Gallo洋蔥番茄青辣椒莎莎。
主菜則每人自選一款，包括選用新西蘭可持續鱈魚香炸而成炸魚薯條；加入海鮮醬、白酒及忌廉等香煮成大蝦煮扁麵；芝士焗炸雞胸配上番茄醬、Mozzarella水牛芝士及巴馬臣芝士，還有新鮮芝麻菜；雙層芝士和牛漢堡；或是澳洲草飼安格斯牛扒香草三文治。甜品則有多重朱古力濃郁香醇朱古力蛋糕，連同朱古力軟心及朱古力薄片；及用芒果慕斯、椰子忌廉、金寶碎粒、青檸皮等層層堆砌成芒果椰子Trifle甜點。
Bathers
地址：南大嶼山32號下長沙泳灘
訂座：2504 4788