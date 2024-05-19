周末好去處｜下長沙泳灘海景餐廳Bathers 西班牙行政主廚全新菜單 $85起品嚐地中海風味

下長沙泳灘擁有漫長的海岸線，更是香港其中一個滑浪熱點，特別有外國海灘的度假風情。而位於泳灘旁邊的海景餐廳Bathers由西班牙行政主廚Salvador Benedicto主理，近日推出一系列全新菜單，揉合地中海美食靈感，帶來多款時令海鮮和高質肉食，菜式包括白酒香焗半殼帶子、脆皮椒鹽魷魚配上甜辣椒醬等，配上無敵海景，大家一於趁假日和朋友好好放鬆！

下長沙泳灘Bathers 地中海風味美食 Bathers不論菜單或環境都充滿異國情調，小食推介西班牙經典Pimientos de Padrón青椒（$85）選用來自西班牙西北部加利西亞的帕德龍青椒，口感軟嫩帶汁又具淡淡蔬菜香；脆皮椒鹽魷魚配上甜辣椒醬（$135）炸漿脆薄，魷魚香口惹味，佐酒一流。而當造海鮮美食亦非常吸引，必食加入忌廉及白酒香焗半殼帶子（$140/4隻）、香烤西班牙八爪魚（$175）、醃炸原條鱸魚（$165）等。

主菜方面，除了選用新西蘭可持續鱈魚香炸而成炸魚薯條（$190），還有加入海鮮醬、白酒及忌廉等香煮成大蝦煮扁麵（$195）；香草烤原隻黃油雞（$210）雞肉皮脆肉滑，散發淡淡百里香、檸檬、檸檬等香草芳香氣味；選用澳洲草飼安格斯西冷扒配薯條（300克HK$295），肉味香濃又多汁；芝士焗炸雞胸（$175）配上番茄醬、Mozzarella水牛芝士、巴馬臣芝士及綴上新鮮芝麻菜；還有，富有西班牙傳統風味慢煮16小時乳豬（1/4隻$395；半隻$750），配上菠蘿無花果醬，味道甘香的乳豬以低溫慢煮保持肉質嫩滑。