周末好去處︱《世界兒童日嘉年華》在西九草坪

11月20日是世界兒童日，香港救助兒童會將在11月19至20日於西九文化區舉行《世界兒童日嘉年華》，喚起大眾對兒童心理健康的關注。屆時西九文化區的大草地，將變身成以藝術為主題的嘉年華場地，以藝術力量促進兒童心理健康發展。

這個適合一家大小遊玩的兒童嘉年華，小朋友可以在佔地4,500平方米的大草坪上，一次玩盡攤位遊戲、工作坊、聽故事，精彩活動包括免費扭氣球、Donut & Ah Meow「500倍正能量」小遊戲、面部彩繪、藝術工作坊等，更會有「SAM之童畫填色比賽」得奬作品展覽，同場更會有咚咚仔與咕咕喵(Donut and Ah Meow)同大家合照打卡，絕對是周末最佳的親子好節目。