周末好去處｜中央圖書館多媒體展 了解香港公共圖書館60年變遷

為慶祝香港公共圖書館成立60周年，康樂及文化事務署由即日起至11月27日舉辦《香港圖書館節2022》，透過「喜閱一生」、「生活一隅」、「文藝一賞」和「指尖一滑」四個方向，來表達「喜閱同行六十載」這個主題。與讀者同遊公共圖書館六十年來的發展和演變，讓市民發現閱讀與生活之間的聯繫。 圖書館節當中重點節目《圖書館再發現》多媒體互動展覽，由共分為六個體驗區：「遊歷時空」、「穿梭無間」、「漫遊館藏」、「穿越虛實」、「同創故事」及「探索無極」等，嘗試把藝術和科技融合，將港人與圖書館記憶結合一起。

融合藝術和科技 6 大展區 市民可透過不同互動裝置，於「遊歷時空」認識「圖書館的5個第一」；亦可在「穿梭無間」透過光雕投影(3D Mapping)裝置，穿梭不同圖書館的角落，瞬間遊歷各館的建築風格和地區色彩。 「漫遊館藏」中，讀者只需在6米寬大型屏幕前以手揮舞，蘊藏不同年代的多媒體館藏的互動圖像即時呈現，讓大家了解圖書館資源60年來的多元化發展。「穿越虛實」則穿越古今不同的閱讀形式，探索虛實共存，了解公共圖書館的系統發展。 參觀「同創故事」，只需以手掌凌空在屏幕上自由繪畫，手所觸及位置會即時化開，呈現底下蘊藏的一幅幅圖像，讓人一窺圖書館不同年代建築面貌、系統、館藏載體、香港風貌和市民閱讀的點滴時光。拱形裝置設計的「探索無極」展廳，讓讀者以俯瞰角度觀看連結圖書館和書本的動畫，來感知思想、故事、感覺、美與氛圍，怎樣結合為整體閱讀體驗，進行無底知識勘探。文青們參觀完《圖書館再發現》後，仿如置身隨意門，遊歷各館的古今特色角落，和當中蘊藏的地區色彩。