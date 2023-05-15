周末好去處︱《中環夏誌》25項免費節目 中環海傍玩足45天

於中環海傍筆行的《SummerFest中環夏誌》，將於下月9日回歸，這個一年一度的活動，為期45天，以「玩曬海濱」為主題，包括有「One Citybus」展覽、香港露營文化祭2023、夏日露營節、香港夏威夷結他節、森呼吸-車‧見市集relax等25項特備節目，讓任何年齡層的市民，在維港海岸線上感受各式文創活動。

常駐節目「One Citybus」展覽

「One Citybus」展覽是今年常駐焦點節目，因為城巴及新巴將於本年7月1日正式合併為全新的城巴(市區及新界專營權)。因此特別展出具代表性的退役巴士、古董巴士及現役巴士，更特意修復曾經效力中巴、新巴的兩朝元老——珍寶巴士，牽起無數香港人的集體回憶。同場亦設有數個與巴士相關的打卡場景，為來訪者凝聚珍貴一刻。

新巴「人力車觀光巴士」亦將開辦特別路線H1B，起點位於中環海濱活動空間旁邊的渡輪碼頭巴士站，以仿新巴開辦初時接手舊中巴的車隊塗裝，配上模仿當年的經典宣傳廣告，紀念新巴服務香港25載的光榮歲月。