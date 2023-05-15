周末好去處︱《中環夏誌》25項免費節目 中環海傍玩足45天

於中環海傍筆行的《SummerFest中環夏誌》，將於下月9日回歸，這個一年一度的活動，為期45天，以「玩曬海濱」為主題，包括有「One Citybus」展覽、香港露營文化祭2023、夏日露營節、香港夏威夷結他節、森呼吸-車‧見市集relax等25項特備節目，讓任何年齡層的市民，在維港海岸線上感受各式文創活動。
常駐節目「One Citybus」展覽
「One Citybus」展覽是今年常駐焦點節目，因為城巴及新巴將於本年7月1日正式合併為全新的城巴(市區及新界專營權)。因此特別展出具代表性的退役巴士、古董巴士及現役巴士，更特意修復曾經效力中巴、新巴的兩朝元老——珍寶巴士，牽起無數香港人的集體回憶。同場亦設有數個與巴士相關的打卡場景，為來訪者凝聚珍貴一刻。
新巴「人力車觀光巴士」亦將開辦特別路線H1B，起點位於中環海濱活動空間旁邊的渡輪碼頭巴士站，以仿新巴開辦初時接手舊中巴的車隊塗裝，配上模仿當年的經典宣傳廣告，紀念新巴服務香港25載的光榮歲月。
日期：6月9日至7月23日
《HKCAMP香港露營文化祭2023 •夏日露營節• Hello! Summe篇》
繼去年全港首個露營文化祭於「中環夏誌」舉行，今年《HKCAMP香港露營文化祭2023》再度駐紥海濱，延續上屆的精彩，是次盛會節目包括露營及戶外品牌展覽、汽車露營及車中泊小聚、以物易物天光墟、分享會及音樂表演，並新增一系列小地攤、工作坊及美食區，展示香港獨特的露營文化。
日期：6月10、18日
入口：近添馬公園
《香港夏威夷⼩結他節》
一個充滿歡樂的大型音樂活動，歡迎任何年齡、不論是否識玩樂器的朋友參加，透過音樂散發喜悅及活力。除了大舞台的精彩表演，亦有遊戲攤位、音樂及手工藝工作坊等節目。夏威夷小結他容易上手，更可體驗當地文化，洋溢清新氣息。
日期：6月17日
入口：近添馬公園