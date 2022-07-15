周末好去處｜中環海濱舉辦限定夏日派對 80年代復古主題 跳彈床+旋轉木馬+打卡位(附門票詳情)

臨近暑假，中環海濱舉辦全新「夏日派對」，以80年代復古風為主題，場內有齊攤位遊戲、跳彈床、旋轉木馬等設施，更設有多個復古風打卡位，最適合週末與朋友一起去大玩特玩！

由即日起至9月11日，中環海濱舉辦全新「夏日派對」。活動於香港摩天輪及AIA Vitality公園舉行，場內設有多個兒童機動遊戲，包括旋轉木馬、充氣彈床、高爾夫球場、碰碰車等，非常適合一家大小去放電。亦有多款經典攤位游戲，例如射籃挑戰、碌保齡等，贏取可愛毛公仔。喜歡影相的朋友，更可以到場內的80年代復古打卡位盡情影相留念！

中環好去處｜逢星期五至日開放 網上預約入場

「夏日派對」逢星期五至日開放。收費方面，星期五(非繁忙時段)由$120起，包單人入場及10個代幣；而星期六至日(標準時段)收費則由$130起，同樣包單人入場及10個代幣，另有雙人及家庭套票可供選擇。有興趣的朋友記住先到網上預購門票，可確保入場日子之餘，更可於優先隊伍入場。網上購票將收取額外服務費。