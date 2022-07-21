周末好去處｜中環海濱「城中野」戶外活動 免費任玩近30項活動

浪接一浪，為期兩個月、於中環海濱舉行的《SummerFest 中環夏誌》已經開鑼，今年以「城中野」為主題，在這片位於中環核心、覆蓋15,500平方米的戶外場地，更可免費參加近30項活動，在夏日享受海濱空間。

今年已經是《SummerFest 中環夏誌》第6年舉行，今年的主題「城中野」，表達要走進自然，亦無需走出城市，參加者可以呼吸來自海濱的清風，眺望落霞和星光，還可參加不同的活動和表演，在石屎森林中尋到一片樂土。