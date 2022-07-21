周末好去處｜中環海濱「城中野」戶外活動 免費任玩近30項活動

浪接一浪，為期兩個月、於中環海濱舉行的《SummerFest 中環夏誌》已經開鑼，今年以「城中野」為主題，在這片位於中環核心、覆蓋15,500平方米的戶外場地，更可免費參加近30項活動，在夏日享受海濱空間。
今年已經是《SummerFest 中環夏誌》第6年舉行，今年的主題「城中野」，表達要走進自然，亦無需走出城市，參加者可以呼吸來自海濱的清風，眺望落霞和星光，還可參加不同的活動和表演，在石屎森林中尋到一片樂土。
廿多項特備節目
除了多項常駐節目，《SummerFest 中環夏誌》亦於期內逢周五周末，以及公眾假期，推出廿多項特備節目，包括運動、電影及文化、音樂舞蹈、文青市集為主，動靜皆宜，例如「I Wanna Fly 玩動越野電單車日」、「節拍律動@夏日健身夜」、「療瑜空間@夏日健身日」、「I Wanna Fly X-game Open Day」及「香港平衡車嘉年華」等。
首度舉行戶外電影播映
大會亦首度舉行戶外電影播映，讓一家大小免費欣賞《超級無敵世界波》、《超級無敵羊咩咩大電影之天外飛咩》及《路易斯韋恩的迷幻貓世界》等合家歡影片。另外，音樂舞蹈節目系列一向是《SummerFest 中環夏誌》主打，今屆節目包括「I Wanna Fly Summer Music Day」、「香港街舞節」、「酷•舞蹈夏日祭2022」及「『由根·從心』2.0 - 傳統西非鼓樂舞蹈導賞日」。 而在中秋節前後，《SummerFest 中環夏誌》亦將推出一連3日的「LOCOLOCO 文創市集」，以「城市小出走」為主題，讓遊人歡度佳節。
香港的璀燦夜景舉世聞名，致力有關工作的非牟利機構「霓虹交滙」，會由7月31日起，會在現場展出數個保育得來並經不同程度修復的餐飲業霓虹招牌，亦設導賞團和講座等節目，呈現和探討香港霓虹的前世今生。大會更會在現場定期進行招牌修復工序，讓公眾近距離認識香港霓虹鮮為人知的一面。
《SummerFest 中環夏誌》詳情：
日期：即日至9月18日
時間：下午4時至晚上10時
地點：中環海濱活動空間 入口位於3號閘口（近添馬公園）