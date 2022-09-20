周末好去處｜中環The Grounds下月回歸 摩天輪下睇戲做瑜伽

中環The Grounds將於今年秋季載譽歸來，同樣選址AIA Vitality Park，呈獻升級活動空間以及一系列豐富節目，不單有全新私人花園空間，更有電影之夜、親子娛樂活動、健身課堂等多個節目，大會表示，今年的門票選項比之前更多元化，一齊睇睇不同選項。
全新私人花園 門票及套票優惠
The Grounds將於10月13日(四)開幕，今個秋季回歸的全線活動將提供3種私人花園選擇，全均劃分為4人座位，按賓客的門票類別，以先到先得形式分配。原有的私人花園 「Classic Pods」將提供4張升級躺椅；而位於較佳視野位置的全新「Prime Pods」將會提供BProject的沙發型座椅。另外，The Grounds特意推出5組限量的「Luxe Pods」，擁有全場最佳視野，搭配豪華座椅及沙發以打造更寬闊、更奢華的私人花園，賓客到埗時更可享用香檳美酒或精選葡萄酒一瓶。
私人花園線上點餐
賓客可透過線上點餐系統，安坐私人花園内揀選餐飲佳餚，包括爆谷、玉米餅、漢堡包和正宗越南菜。延續與BaseHall的合作，新季度將會添加由FRANCIS、Return of Lemak，Bengal Brothers及Benko by Nüte提供的招牌菜式。各類飲品適合不同年齡層的賓客，包括雞尾酒、啤酒、葡萄酒、咖啡、果汁；另有特色飲品包括Aperol Spritz、ONLY、Orion與Perrier。
與高先合作 播香港電影
活動方面，除了戶外瑜伽，亦有全新親子節目、由lululemon主理的健康活動、Rituals帶來的身心健康體驗。The Grounds今年將繼續定期提供電影觀賞，引入多元化電影，包括身戴俠披風的黑夜戰士、年輕巫師聯手打倒黑暗勢力的經典電影系列，更與高先電影合作，播放一系列香港電影，The Grounds將推出一系列的電影套票、電影馬拉松門票，詳情將於不日公佈。Visa信用卡持卡人更可享48小時前優先預訂及其他專享優惠。
門票將於2022年9月29日（四）起在www.zicket.co/organisers/the-grounds 發售，Visa持卡人可於9月27日，中午12時起優先48小時預訂門票。公眾可於網站（www.thegroundshk.com）訂閱電子報接收最新活動資訊。
The Grounds詳情
開放日期：2022年10月13日起
地址：香港摩天輪｜AIA Vitality 公園香港中環民光街33號
開放時間：
星期一至五：下午5時至晚上10時
星期六，日：中午12時至下午5時，晚上6時至11時
星期一至五健康活動：早上10時
門票：www.zicket.co/organisers/the-grounds