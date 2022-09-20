周末好去處｜中環The Grounds下月回歸 摩天輪下睇戲做瑜伽

中環The Grounds將於今年秋季載譽歸來，同樣選址AIA Vitality Park，呈獻升級活動空間以及一系列豐富節目，不單有全新私人花園空間，更有電影之夜、親子娛樂活動、健身課堂等多個節目，大會表示，今年的門票選項比之前更多元化，一齊睇睇不同選項。

全新私人花園 門票及套票優惠

The Grounds將於10月13日(四)開幕，今個秋季回歸的全線活動將提供3種私人花園選擇，全均劃分為4人座位，按賓客的門票類別，以先到先得形式分配。原有的私人花園 「Classic Pods」將提供4張升級躺椅；而位於較佳視野位置的全新「Prime Pods」將會提供BProject的沙發型座椅。另外，The Grounds特意推出5組限量的「Luxe Pods」，擁有全場最佳視野，搭配豪華座椅及沙發以打造更寬闊、更奢華的私人花園，賓客到埗時更可享用香檳美酒或精選葡萄酒一瓶。